In tegenstelling tot de Champions League krijgt de Europa League geen volledig Engelse finale. Arsenal bleef in het eigen Emirates Stadium op 0-0 steken tegen Villarreal, de Spanjaarden hadden de heenmatch met 2-1 gewonnen. Na de 6-2 zege in de heenwedstrijd liet Manchester United zich niet meer verrassen door AS Roma, dat wel met 3-2 won in het Stadio Olimpico.

Arsenal kwam wat slap voor de dag, maar iets voor het halfuur waren de Engelsen wel dicht bij de 1-0. Na een slordige fase kwam het leer voor de voeten van Aubameyang, die met buitenkant voet het leer tegen de paal trapte. Na de pauze vielen meer kansen te noteren. Arsenal-coach Mikel Arteta zag hoe Bellerin een voorzet op het hoofd van Aubameyang schilderde, de poging van de Gabonese spits raakte opnieuw de paal. Maar Arsenal wist het broodnodige doelpunt niet te maken. Villarreal-coach Unai Emery haalt zijn gram tegen zijn ex-club, in 2019 moest hij opstappen bij Arsenal.

De Gunners verzuimden dan weer hun seizoen te redden. Arsenal is pas negende in de Premier League en ver verwijderd van de posities die op het einde van het seizoen recht geven op deelname aan Europees voetbal. De winnaar van de Europa League krijgt een ticket voor de komende editie van de Champions League.

Villarreal staat voor het eerst in de finale van de Europa League. Unai Emery won met Sevilla de Europa League drie keer op rij, van 2014 tot 2016. Met Arsenal verloor hij twee jaar geleden de EL-finale met 4-1 tegen Chelsea.

Manchester United - AS Roma

In een zo goed als overbodige terugmatch leidde Manchester United AS Roma niet opnieuw naar de slachtbank. Toch keken de Romeinen, die volgend seizoen José Mourinho als trainer krijgen, tegen een 0-1 achterstand aan bij de rust. Op aangeven van Fred trof Edinson Cavani (40.) raak. Na de pauze lukte Edin Dzeko (57.) de gelijkmaker. Drie minuten later zette Bryan Cristante de 2-1 op het scorebord. Cavani (68.) lukte nog zijn tweede van de avond. Dankzij een owngoal van Alex Telles (83.) mocht AS Roma het Europese toneel met een zege verlaten.

Villarreal en Manchester United staan op 26 mei tegenover elkaar in de Poolse Gdansk Arena, waar 9.500 supporters de finale mogen bijwonen. ManU won de Europa League in het seizoen 2016/17, na winst in de finale tegen Ajax (2-0).

Eerder deze week plaatsten Manchester City en Chelsea zich ten koste van respectievelijk PSG en Real Madrid voor de finale van de Champions League.

Arsenal kwam wat slap voor de dag, maar iets voor het halfuur waren de Engelsen wel dicht bij de 1-0. Na een slordige fase kwam het leer voor de voeten van Aubameyang, die met buitenkant voet het leer tegen de paal trapte. Na de pauze vielen meer kansen te noteren. Arsenal-coach Mikel Arteta zag hoe Bellerin een voorzet op het hoofd van Aubameyang schilderde, de poging van de Gabonese spits raakte opnieuw de paal. Maar Arsenal wist het broodnodige doelpunt niet te maken. Villarreal-coach Unai Emery haalt zijn gram tegen zijn ex-club, in 2019 moest hij opstappen bij Arsenal. De Gunners verzuimden dan weer hun seizoen te redden. Arsenal is pas negende in de Premier League en ver verwijderd van de posities die op het einde van het seizoen recht geven op deelname aan Europees voetbal. De winnaar van de Europa League krijgt een ticket voor de komende editie van de Champions League. Villarreal staat voor het eerst in de finale van de Europa League. Unai Emery won met Sevilla de Europa League drie keer op rij, van 2014 tot 2016. Met Arsenal verloor hij twee jaar geleden de EL-finale met 4-1 tegen Chelsea. In een zo goed als overbodige terugmatch leidde Manchester United AS Roma niet opnieuw naar de slachtbank. Toch keken de Romeinen, die volgend seizoen José Mourinho als trainer krijgen, tegen een 0-1 achterstand aan bij de rust. Op aangeven van Fred trof Edinson Cavani (40.) raak. Na de pauze lukte Edin Dzeko (57.) de gelijkmaker. Drie minuten later zette Bryan Cristante de 2-1 op het scorebord. Cavani (68.) lukte nog zijn tweede van de avond. Dankzij een owngoal van Alex Telles (83.) mocht AS Roma het Europese toneel met een zege verlaten. Villarreal en Manchester United staan op 26 mei tegenover elkaar in de Poolse Gdansk Arena, waar 9.500 supporters de finale mogen bijwonen. ManU won de Europa League in het seizoen 2016/17, na winst in de finale tegen Ajax (2-0). Eerder deze week plaatsten Manchester City en Chelsea zich ten koste van respectievelijk PSG en Real Madrid voor de finale van de Champions League.