In Monaco is er geloot voor de groepsfase van de Europa League. AA Gent zit in een poule met het Wolfsburg van Rode Duivel Koen Casteels, Standard lootte met Arsenal en Frankfurt zware tegenstanders.

De 48 ploegen die nog in de running zijn voor de Europa League, werden eerst onderverdeeld in vier potten. Vervolgens werden twaalf poules geloot met telkens één ploeg per pot. Gent zat in pot 2, Standard in pot 3.

In groep I krijgen de Gentenaars het Duitse Wolfsburg, het Franse Saint-Etienne en het Oekraïense Olexandria voor de kiezen. Wolfsburg is een oude bekende voor de troepen van Jess Thorup: vier seizoen geleden schakelden de Duitsers AA Gent uit in de achtste finales van de Champions League. Bij Wolfsburg speelt ook één Belg, Rode Duivel Koen Casteels.

Standard Luik zit in de loodzware groep F met Arsenal, vorig seizoen nog verliezend finalist van de Europa League, en Frankfurt, toen halvefinalist. De poule wordt aangevuld met het Portugese Guimaraes.