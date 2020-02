Donderdag staan Club Brugge en KAA Gent voor de moeilijke terugwedstrijden in de Europa League. Hun tegenstanders, respectievelijk Manchester United en AS Roma, wonnen dit weekend zonder al te veel moeite.

Manchester United is aan een kleine revival bezig in Engeland. Enkele weken geleden leek een rechtstreeks ticket voor de Champions League nog ver weg. Na de overwinning van vorige week maandag tegen Chelsea (1-2) kwam die vierde plek ineens heel dicht bij. Tot op drie punten zelfs. Met dank aan Bruno Fernandes. Hij zet het team steeds meer naar zijn hand.

Een echt koopje

Dit weekend was dat niet anders in de 3-0-overwinning tegen Watford, de voorlaatste in de stand. Fernandes scoorde zijn eerste voor de Mancunians, weliswaar met een strafschop, en zette Mason Greenwood op weg naar de 3-0. Een geslaagde namiddag dus voor de Portugees die na drie wedstrijden in de Premier League al 1 doelpunt en 2 assists achter zijn naam heeft staan. Hij lijkt ondertussen dé man die het Club lastig kan maken in de terugwedstrijd donderdag.

Trainer Ole Gunnar Solskjaer is er steeds meer van overtuigd dat het bedrag dat Man U voor Fernandes betaalde (zo'n 50 miljoen euro) een echt koopje was, zo vertelde hij na de wedstrijd. 'In deze huidige markt hebben we echt een goeie deal gedaan. Hij kwam erbij en gaf iedereen meteen een boost. Sommige spelers moeten eerst wat integreren, maar Fernandes kwam binnen en vroeg meteen de bal. Van zo iemand houden ze hier. Ik durf hem gerust te vergelijken met Paul Scholes.'

Kolarov naar de uitgang?

Ook de tegenstander van KAA Gent in de Europa League, AS Roma, kende een eenvoudige namiddag. Met een 4-0-overwinning op Lecce, dat strijdt tegen degradatie, werd een einde gemaakt aan de reeks van drie nederlagen op rij in de Italiaanse competitie. Na de 1-0-overwinning tegen Gent in de heenwedstrijd was het dus een geslaagde week voor de Romeinen en lijkt de druk op coach Fonseca even weg te ebben.

Maar toch waren de fans nog niet helemaal gelukkig en 1 speler werd daarvan het slachtoffer. Ervaren rot en titularis Aleksandar Kolarov scoorde en gaf een assist in de overwinning op Lecce, maar toch werd hij uitgefloten door de eigen tifosi. Binnen de groep ligt Kolarov nochtans goed. Hij is een voorbeeldprof en leider, maar bij de fans heeft hij het verkorven nadat hij vorig seizoen over hen zei die die maar weinig van het spelletje begrepen. Toen al werd zijn huis beklad met graffiti en riep toenmalig kapitein Daniele De Rossi de supporters op om Kolarov met rust te laten.

Daar is dus nog steeds niet veel beterschap in gekomen en nu kijkt Kolarov dan ook uitdrukkelijk uit naar een andere club, volgens Gazzetta dello Sport. Vreemd, want vorige week verlengde de linksachter zijn contract nog. Donderdag krijgt Kolarov alvast een nieuwe kans om de supporters voor zich te winnen.

Aleksandar Kolarov was niet opgezet met het gefluit © Belga Image

