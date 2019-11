Beter doen dan de vorige generaties is het adagium van deze Rode Duivels. Dat lukte al op het WK, straks ook op het EK? In dat geval is de titel een must.

En de Duivels, ze stoomden door, nu ook in Rusland. Net als Italië - ook 27 op 27, blijven ze ook na negen speeldagen met het maximum van de punten. Het doelsaldo - 34 goals gemaakt, twee goals tegen, is beter dan dat van de ploeg van Mancini, zodat de Belgen niet alleen het eerste Europese land waren dat zich plaatste voor het EK, maar in de ranking van alle deelnemers ook bovenin prijkt, net voor Italië en het sterk presterende Oekraïne. Die ranking - waarin het resultaat tegen de laatste ploeg in de groep niet is opgenomen omdat sommige kwalificatiegroepen uit zes landen bestaan en andere uit vijf, is straks belangrijk bij de loting. Ze bepaalt immers wie reekhoofden is. Belangrijk om in de groepsfase nog wat andere toplanden te vermijden én belangrijk om ergens in een groep te worden ondergebracht. Dat kan opnieuw samen met de Russen zijn, maar dat zou ook kunnen in een groep met Nederland, wel al zeker van plaatsing, maar zo goed als zeker geen reekshoofd bij de loting.

...