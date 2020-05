Alle grote competities maken melding van besmettingen met Covid-19. Een overzicht.

Italië

In de Serie A werden vorige week de trainingen hervat, hoewel Genoa, SPAL, Cagliari en Brescia dat vooralsnog niet gedaan hebben. Er zijn intussen acht nieuwe gevallen van besmettingen met het coronavirus, allemaal anoniem: drie bij Fiorentina, vier bij Sampdoria en één bij Torino.

Ter herinnering: in maart waren er al zestien gevallen van Covid-19 in de Italiaanse eerste klasse, onder meer Blaise Matuidi, Paulo Dybala en Daniele Rugani bij Juventus.

Spanje

Ook in Spanje zijn intussen de trainingen hervat. Uit de tests kwamen vijf besmettingen aan het licht in de eerste en tweede klasse.

Van vier van hen zijn de namen bekend: Alex Remiro (25 jaar, de Spaanse keeper van Real Sociedad), Yangel Herrera (22 jaar, de Venezolaanse middenvelder van Granada), Joel Robles (29 jaar, de Spaanse keeper van Real Betis) en Renan Lodi (de Braziliaanse linksachter van Atlético Madrid).

Engeland

Terwijl er in de Premier League nog volop gekibbeld wordt over een herstart van de competitie, meldde Brighton & Hove Albion, de club van Leandro Trossard, Mathew Ryan en José Izquierdo, recent een derde geval van Covid-19-besmetting.

CEO Paul Barber zei daarover aan Sky Sports News: 'Ondanks alle maatregelen die we de afgelopen weken genomen hebben en het feit dat de spelers nog geen significante trainingen hebben gedaan (de meeste spelers trainen nog thuis, nvdr), hebben we toch een nieuwe positieve test van het coronavirus te betreuren.'

De twee spelers van Brighton die eerder besmet werden, zijn intussen hersteld. In het begin van de pandemie waren er ook onder meer gevallen bij Arsenal (coach Mikel Arteta) en Chelsea (flankaanvaller Callum Hudson-Odoi).

Duitsland

In het Duitse voetbal - eerste en tweede Bundesliga - zijn, sinds de hervatting van de trainingen, in totaal een tiental besmettingen genoteerd, onder meer drie bij 1.FC Köln en twee bij Borussia Mönchengladbach.

Ook bij tweedeklasser Dynamo Dresden waren er twee gevallen. De hele club werd daarop twee weken in quarantaine gezet en de match van zondag 17 mei tegen Hannover is uitgesteld.

Portugal

In Portugal hebben de achttien eersteklassers de trainingen hervat, weliswaar in kleine groepjes. De competitie zal er normaal gezien terug van start gaan op 30 mei, op voorwaarde dat de regering groen licht geeft.

Intussen werden bij Vitoria Guimarães drie gevallen van Covid-19 ontdekt. Zij werden in quarantaine gezet, de rest van de spelersgroep zet de trainingen verder.

