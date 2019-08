Vanaf 7 augustus vindt u alle vooruitblikken op de grootste Europese competities terug in de nieuwe special van Sport/Voetbalmagazine.

Het blijft voorlopig, toch zeker voor ons, de transfer van de zomer: Eden Hazard naar Real Madrid. Benieuwd wie hem zal omringen bij Los Galácticos en met welk systeem Zinédine Zidane op zoek gaat naar een veertiende Champions League?

Of bent u meer geïnteresseerd in de vernieuwde kern van Borussia Dortmund met Axel Witsel en Thorgan Hazard, die opnieuw zal proberen de Beierse hegemonie van Bayern München te doorbreken. In de Duitse Supercup wonnen onze Belgen alvast met 3-2.

Ook in Engeland lijken we opnieuw een tweestrijd te krijgen tussen Manchester City en Liverpool. Chelsea zit met de transferban en Man Utd gaf bijna 90 miljoen aan Harry Maguire, de duurste verdediger ooit. Arsenal shopte bij Lille OSC en kocht er Nicolas Pépé weg om een gouden aanvalstrio te vormen met Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette. Met de transferperiode die al sluit vóór de eerste competitiematch, probeert de Premier League de financiële machtsverhoudingen te beperken. Geen last minute miljoeneninvesteringen meer.

En wat dan gezegd van Juventus. Ondanks een achtste titel op rij kwam Maurizio Sarri als nieuwe coach en trok het de geldbuidel open voor Matthijs de Ligt. In het rijtje van gratis toptransfers kwamen Aaron Ramsey en Adrien Rabiot het middenveld van De Oude Dame versterken. Opnieuw een aartsmoeilijke opdracht dus voor Dries Mertens en co.