Twaalf Europese topclubs hebben bekendgemaakt dat ze een Super League zullen organiseren. Dat cijfer moet nog opgetrokken worden naar vijftien en dan wordt er gekeken naar Bayern München, Borussia Dortmund en PSG. Wat is hun positie tegenover de Superleague?

De befaamde Super League lijkt meer en meer een feit te worden. Twaalf clubs tekenden al in voor de nieuwe afzonderlijke competitie. De organisatoren lonken nog naar drie teams om de competitie mee te organiseren. Die drie clubs zouden Bayern München, Borussia Dortmund en PSG zijn. Hoe staan zij tegenover de fameuze Super League?

...

De befaamde Super League lijkt meer en meer een feit te worden. Twaalf clubs tekenden al in voor de nieuwe afzonderlijke competitie. De organisatoren lonken nog naar drie teams om de competitie mee te organiseren. Die drie clubs zouden Bayern München, Borussia Dortmund en PSG zijn. Hoe staan zij tegenover de fameuze Super League? Bayern München zou een uitnodiging gekregen hebben om deel te nemen aan de Super League, maar bevestigde zijn deelname nog niet. Als we de club uit Beieren mogen geloven staan zij ook niet echt te springen voor zo'n competitie. In 2018 doken de geruchten al op over een toernooi tussen de grootheden van het Europese voetbal, inclusief Bayern. Toen publiceerde de Duitse krant Der Spiegel zelfs een document waarin duidelijk werd dat ze een voortrekker van het idee zouden zijn. De Duitse club kwam toen al met een statement naar buiten. 'Bayern München is aangesloten bij de Bundesliga en, zolang ik voorzitter ben, ook bij de competities va de UEFA', wist Karl-Heinz Rummenigge, nu nog steeds voorzitter, te vertellen. Rummenigge zei ook dit jaar nog tegen het concept te zijn. 'Het zou veel schade berokkenen aan de nationale competities. Als ik nu voor Bayern mag beslissen, dan stappen we niet mee in het verhaal.' Toch begreep hij ook de voordelen van de competitie. Vooral ploegen uit Italië en Spanje hebben heel wat verlies geleden door de coronapandemie. 'De Super League brengt voor die clubs geld in het laatje en wekt wereldwijde interesse op', besluit hij. Ondanks de weerhoudende taal die Bayern al enkele jaren spreekt, blijft het tot nu toe stil aan hun kant. Diverse media berichten dat het niet lang zou duren tot ze toch mee op de kar springen. Borussia Dortmund liet vandaag nochtans iets anders weten. Borussia Dortmund tegen ESLDe Borussen kwamen vandaag als eerste naar buiten met een statement waarin ze zeggen niet deel te nemen aan de Super league. 'De club wilt meewerken aan een nieuwe vorm van de Champions league, maar weerlegt het idee van de nieuwe competitie', staat er in het persbericht. Zo houdt algemeen directeur Hans-Joachim Watzke zich aan zijn woorden die hij in het begin van het jaar al uitsprak. Wat Dortmund ook in zijn statement plaatste: 'Beide Duitse clubs die vertegenwoordigd zijn in het ECA-bestuur (European Club Association), FC Bayern München en Borussia Dortmund, hebben in alle discussies 100 procent overeenstemmende standpunten vertegenwoordigd.' Bayern München zou dus ook snel met een officiële weigering kunnen komen. De 50+1-regel kan de doorslag geweest zijn in deze beslissing. Een Duitse voetbalclub moet in het nemen van een besluit altijd meer dan de helft van de stemrechten bezitten. Als dat niet het geval is, mogen ze niet deelnemen aan de Bundesliga. Op die manier proberen ze de buitenlandse investeerders niet almachtig te maken. De meeste clubs die deelnemen aan de Super league zijn volledig in handen van buitenlandse geldschieters. In Engeland zouden ze de mogelijkheid bekijken om die regel over te nemen. Paris Saint-Germain wil geen ruzie zoekenOok PSG lijkt tegen een Super League te zijn. Dat heeft enkele logische oorzaken. Voorzitter van PSG, Nasser Al-Khelaifi zit in de Raad van bestuur van de UEFA. Deze middag stemde de UEFA unaniem dat er vanaf 2024 36 ploegen zullen deelnemen aan de Champions League. Bij die stemmers zat dus ook Al-Khelaifi. Ook wordt het WK in Qatar gespeeld en kreeg beIN de televisierechten toegeschreven. Het is dus niet interessant voor de Qatarese voorzitter om ruzie te zoeken met UEFA en FIFA. Ook zou de club het oneerlijk vinden tegenover de net iets kleinere Europese clubs. Volgens hen moeten teams zoals Leicester, Atalanta en Ajax een even goede kans krijgen als zij en is een afgesloten competitie uit de boze. Op een officieel statement is het echter wachten. Maar een Super League zonder Kylian Mbappé en Neymar zuou toch wat vreemd zijn. Het Frans persagentschap AFP vernam zo dat Frankrijk toch ieder jaar twee vertegenwoordigers mag afvaardigen in de nieuwe competitie. PSG zou dan niet bij de 'founding clubs' horen, maar toch aanwezig zijn bij het miljardenbal.