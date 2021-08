Chelsea of Villarreal, één van beide ploegen zal bij het begin van het nieuwe seizoen meteen een prijs pakken. Vanavond/woensdag strijden ze in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast om de Europese supercup.

Het is 29 mei 2021, klokslag 23 uur. Chelsea heeft zopas Manchester City verslagen in de finale van de Champions League. In het Estádio do Dragão in Porto, waar na een bijna volledig seizoen zonder publiek eindelijk weer supporters binnen mogen, maakt Kai Havertz vlak voor de rust het enige doelpunt van de wedstrijd. Enkele dagen eerder mocht Villarreal in het Poolse Gdansk de Europa Leaguebeker de lucht in steken. De Gele Onderzeeër versloeg Manchester United na een zenuwslopende penaltyreeks, en de misser van David de Gea. Chelsea was geen favoriet tegen Manchester City, Villarreal was dat tegen Manchester United evenmin. Zo staan twee underdogs in de finale van de Europese supercup. Die wordt gespeeld in Windsor Park. Het stadion in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is de thuishaven van Linfield FC. Ook de nationale ploeg van Noord-Ierland speelt er zijn thuiswedstrijden. Het is eens iets anders dan Hongarije, Turkije, Estland of Macedonië. Toch zag het er even naar uit de wedstrijd zou verhuizen naar Istanbul. Een vorm van compensatie omdat ze de Champions Leaguefinale misliepen als gevolg van de coronasituatie in Turkije. Het bleef uiteindelijk Belfast.Onze vaderlandse competitie is weer aan de gang, maar dat is lang niet overal het geval. In Engeland en Spanje starten ze pas op 13 augustus. Nu ja, na een slopend seizoen en ook nog een EK hebben de spelers nauwelijks de tijd gehad om even tot rust te komen. Ook de gekte op de transfermarkt zal stilaan beginnen losbarsten. Dat maakt dat we in de finale twee teams zullen zien waaraan nog flink gesleuteld kan worden. Met Unai Emery en Thomas Tuchel staan er twee coaches tegenover elkaar die met het winnen van een Europese prijs toch wat revanche namen. Emery wist met Sevilla drie keer op rij de Europa League te winnen, maar bij Paris Saint-Germain en Arsenal werd hij telkens ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Ook Tuchel werd in de Franse hoofdstad de laan uitgestuurd na een verloren Champions Leaguefinale en slechte resultaten in de competitie. Het zal in Parijs pijn hebben gedaan aan de ogen om Tuchel de beker met de grote oren te zien kussen. Voor Chelsea is het al de vijfde keer dat ze een gooi doen naar de Europese supercup. Slechts één keer trokken ze aan het langste eind: in 1998 wonnen ze, als winnaar van de Europacup II, tegen Real Madrid. Voor Villarreal is een match om de Europese supercup een primeur. Bij Chelsea is het, om verschillende redenen, kijken naar de Duitsers Timo Werner en Kai Havertz. Ondanks 12 assists, was het scorend vermogen van Werner vorig seizoen ondermaats. Havertz zal dan weer proberen om de lijn van het einde van vorig seizoen door te trekken. Net als Mason Mount, die uitgroeide tot de absolute publiekslieveling op Stamford Bridge. Als Chelsea een tweede keer de Europese supercup wil winnen, zal het Villarrealspits Gerard Moreno aan banden moeten leggen. Op twee assists na, speelde de Spanjaard een relatief onzichtbaar EK voor La Roja, maar in La Liga was hij vorig seizoen goed voor 23 doelpunten en 7 assists. Cijfers waar Werner momenteel alleen maar jaloers op kan zijn. Naar de Europese supercup wordt niet op dezelfde manier toegeleefd als naar een finale van de Champions League of Europa League. Eerder is het een verplicht nummertje voor teams die in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen zitten. Maar er zijn slechtere manieren om aan de nieuwe competitie te beginnen...