In het Olympisch Stadion in Helsinki strijden Real Madrid en Eintracht Frankfurt woensdagavond (21u) om de 47e UEFA Super Cup. Real, de ploeg van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard, kan al voor de vijfde keer winnen. Frankfurt won nooit eerder.

De Europese Super Cup is traditioneel een strijd tussen de winnaar van de Champions League, in dit geval Real Madrid, en de winnaar van de Europa League, Eintracht Frankfurt dus. Het wordt een eerste officiële ontmoeting tussen beide clubs in 62 jaar. Het vorige treffen, in de finale van de Europacup in 1960, was er eentje voor de geschiedenisboeken. Voor 127.621 toeschouwers haalde Real Madrid het in Glasgow met 7-3, een vijfde zege op rij voor de Madrilenen. Het Olympisch Stadion van Helsinki, het strijdtoneel dit jaar, biedt plaats aan 36.000 toeschouwers.

Real Madrid kan de Europese Super Cup woensdag voor de vijfde keer winnen en daarmee het record van AC Milan en Barcelona evenaren. Frankfurt won nooit eerder en speelde de Super Cup ook nog nooit. Vooralsnog is Bayern München de enige Duitse club die ooit de Super Cup won, maar daar kan dus verandering in komen.

Thibaut Courtois wordt in de ploeg verwacht bij de Koninklijke. De kans dat Eden Hazard start, is miniem. Vinicius jr. geniet nog altijd de voorkeur op de linkerflank, maar Hazard is wel fit. Coach Carlo Ancelotti, die de eerste trainer kan worden met vier Super Cups op zijn erelijst, liet de jonste weken al uitschijnen dat hij Hazard eventueel als diepste man wil uitspelen in wedstrijden waarin Karin Benzema niet start of naar de kant wordt gehaald. De Super Cup betekent voor Real de start van het seizoen. De kans dat nieuwkomers Antonio Rüdiger en Aurélien Tchouaméni meteen een kans krijgen, lijkt behoorlijk groot.

Het Frankfurt van coach Oliver Glasner kreeg vorig weekend op de openingsspeeldag van de Duitse Bundesliga nog een 1-6 pandoering om de oren van Bayern München. Frankfurt zit overigens met twee geblesseerde verdedigers. Aurelio Buta, die overkwam van Antwerp, is tot in september buiten strijd na een operatie aan de knie. Jerome Onguéné is out met een verrekking aan de dij. Middenvelder en vedette Filip Kostic reist niet af naar Helsinki. Hij is in afrondende gesprekken met Juventus. Er zou al een akkoord zijn tussen beide clubs voor 16 miljoen euro.

De UEFA heeft de Brit Michael Oliver aangeduid als scheidsrechter. Hij kan rekenen op de hulp van semi-automatische buitenspeltechnologie, een primeur.

