Europese uitschakeling dreigt voor Anderlecht na draw tegen Fenerbahçe

Paars-wit kwam tegen de Turkse vicekampioen 2-0 voor dankzij twee treffers van uitblinker Zakaria Bakkali (35. en 50.), maar gaf die voorsprong na de pauze in enkele minuten tijd uit handen. Voor de bezoekers sleepten Michael Frey (53.) en Hasan Ali Kaldirim (57.) een gelijkspel uit de brand in het Astridpark.

Met een één op negen, twee thuiswedstrijden achter de rug en een verplaatsing naar Istanboel in het verschiet dreigt eind oktober reeds de Europese uitschakeling voor paars-wit, dat nu over twee weken verplicht is te gaan stunten op bezoek bij Fenerbahçe. Met één punt staat de Belgische recordkampioen immers laatste in de groep.

Dinamo Zagreb

Dinamo Zagreb, dat met 1-2 ging winnen op bezoek bij Spartak Trnava, staat met het maximum van de punten aan de leiding, voor Fenerbahçe (4) en Trnava (3). Enkel de top twee van elke groep stoot door naar de zestiende finales in de Europa League.

Tegen een zwak Fenerbahçe was er niet eens een groots Anderlecht nodig om op voorsprong te klimmen. Bij de eerste tempoversnelling na een matig eerste wedstrijdhalfuur was het meteen raak. Sven Kums bracht Bakkali in stelling en die haalde knap uit om zo zijn eerste doelpunt ooit in de Europa League te scoren.

Voordien was er meer animo op de tribunes dan op het veld. Heel wat Fenerbahçe-aanhangers woonden de wedstrijd bij en zorgden voor een verhitte, maar sportieve sfeer in een iets meer dan halfvol gelopen Constant Vanden Stockstadion. Zij zagen een Anderlecht dat licht overwicht had in het wedstrijdbegin, maar aanvankelijk de beste kansen toch aan de bezoekers moest laten.

Gebrek aan efficiëntie

Efficiëntie voorin is al het hele seizoen het probleem bij Fener en dat konden Yassine Benzia en Islam Slimani donderdagavond meermaals niet verstoppen. Op een tegenstoot van Frey had Anderlecht-doelman Thomas Didillon wel een geweldige save in huis, anders waren de bordjes een minuut na de openingstreffer opnieuw in evenwicht gegaan. Niet dat de thuisploeg panikeerde: de beste kans voor de rust was nog voor Anderlecht, toen een bedrijvige Sven Kums een vrije trap tegen de binnenkant van de paal krulde.

Het bleek slechts uitstel van executie want na de pauze toonde Bakkali nog een keer waarom hij ooit op de radar van menig Europese topclub stond. Na een knappe actie op rechts krulde hij het leer met links in de verste hoek: 2-0 na een klasseflits en Anderlecht leek op rozen te zitten. Een voorsprong die het vijf minuten later alweer kwijt was.

Met defensief geklungel zette Pieter Gerkens even later Frey echter op weg naar de 2-1 en voor iedereen het besefte hing de gelijkmaker tegen de netten, na alweer mistasten op de Anderlechtse rechterflank.

Paars-wit had Fenerbahçe volledig terug in de wedstrijd laten komen en kon zich daar niet meer van herstellen. Het eerste Europese punt van het seizoen was een feit, maar een overwintering is verder weg dan ooit.