Who's the man? Net nadat Manchester City de megatransfer van Erling Haaland bekendmaakte, herinnerde Kevin De Bruyne er tegen Wolverhampton even fijntjes aan wie de lakens uitdeelt bij The Citizens.

Het verhaal gaat dat wanneer Kevin De Bruyne vroeger bij vriendjes ging voetballen in de tuin hem gevraagd werd om niet met rechts te schieten. Anders waren de planten na zijn bezoek aan flarden geschoten.

Of Wolverhampton hem hetzelfde gevraagd had, is niet geweten, maar KDB had aan zijn linkervoet genoeg om na 24 minuten al drie keer gescoord te hebben. In de tweede helft prikte hij er met rechts nog eentje bij.

Bij twee van zijn vier goals wilde hij eigenlijk in eerste instantie niet zelf scoren, maar reikte hij een andere speler een kans aan. Raheem Sterling en Phil Foden konden echter niet afwerken en toeval of niet: KDB stond daarna op de juiste plaats om de afgeweken bal in doel te werken.

Het werd uiteindelijk 1-5 en op twee speeldagen van het einde behoudt City zo drie punten voorsprong op Liverpool.

Schieten met links

Pep Guardiola omschreef de prestatie van De Bruyne na de match in vijf woorden: "Unstoppable, brilliant, awesome, outstanding, perfect."

Nooit eerder maakte onze landgenoot vier goals in één wedstrijd. Het is ook de eerste keer dat hij zoveel goals maakt in één seizoen. De teller staat momenteel op 19 doelpunten, waarvan 15 in de Premier League. Het katapulteert hem naar de vierde plaats in de topschuttersstand. Alleen Mo Salah (22), Heung-Min Son (20) en Cristiano Ronaldo (18) doen beter.

De Bruyne blaakt van het zelfvertrouwen. 'Eigenlijk had ik er vijf moeten maken', klaagde hij achteraf. Over zijn drie goals met links zei hij: 'Ik ben nooit bang om met links te schieten; ook als de bal er niet in gaat, creëert dat toch problemen bij de tegenstander. Als je mist, mis je, het maakt niet uit. Je maakt nu eenmaal fouten in een wedstrijd en daarna probeer je het gewoon opnieuw.'

Prijzenregen?

KDB's prestatie leverde hem veel lof op. Bij The Athletic omschreven ze hem als 'a truly great player' en The Guardian begon met een waarschuwing voor Erling Haaland: 'Welcome aboard. Now beat this.'

Gary Lineker stak op Twitter zijn bewondering niet onder stoelen of banken: What a player.

https://twitter.com/GaryLineker/status/1524474367727579137

De Bruyne werd al twee jaar op rij verkozen tot Speler van het Jaar door zijn collega's; volgt straks een derde trofee?

In 2019/20 ontving hij ook de prijs van Player of the Season, die wordt toegekend door de media en de supporters. Vorig seizoen was ploegmaat Ruben Dias de laureaat. Als Manchester City straks weer kampioen wordt, dan is het niet onwaarschijnlijk dat KDB met alle prijzen gaat lopen. Wie weet doet hij zelfs nog mee voor de topschutterstitel?

