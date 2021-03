Het WK 2022 zorgt voor controverse. Moeten we naar Qatar gaan of iets anders doen? Het antwoord van Evert Winkelmans, zaakvoerder van Deklat Binnen.

Bij de toewijzing van het WK in 2010 aan Qatar is er meer smeergeld betaald dan in de Antwerpse haven. Quasi alle leden van het 'Executive Committee' van de FIFA zijn naderhand veroordeeld voor hun rol in de toewijzing van dat WK. Het was niet de voetbalwereld zelf die met een intern onderzoek de fraude aan het licht bracht, het waren de Amerikaanse inlichtingendiensten die de voetbalbobo's grondig binnenste buiten keerde.

Sepp Blatter, ex-topman van de FIFA en niet meteen bekend om het openlijk toegeven van zijn fouten, sloeg in 2014 al mea culpa. De toewijzing van het WK aan Qatar is betaald met snoepreisjes, prostituees en sportzakken vol dollars. De dader, het organisatiecomité uit Qatar, bleef ongestraft. Dat moeten u en ik eens proberen.

Dat het organisatiecomité ook gevaarlijk is, hoeft geen betoog. Leg mij anders eens uit hoe er onder hun verantwoordelijkheid meer dan 6500 arbeiders kunnen sterven. Dat is een gruwelijke vorm van nalatigheid. Het hoge aantal doden wordt zelfs gebruikt om het te ontmenselijken en daar walg ik van. We kunnen toch niet lekker sociaal verantwoord gaan voetballen op een massagraf. Die mensenlevens zijn toch geen collaterale schade?

Ontneem Qatar het WK.

Er vond geen natuurramp plaats in Qatar, ze hebben er voetbalstadions gebouwd. Stel u eens voor dat er 200 mensen zouden sterven bij de bouw van de Ghelamco Arena? Als je als land dan toch over de allergrootste geldreserves beschikt, hoe moeilijk kan het dan zijn om iedereen menswaardige werkomstandigheden aan te bieden? Hoe kan je PSG en FC Barcelona honderden miljoenen toestoppen, maar kan je er niet voor zorgen dat je arbeiders in deftige huizen kunnen slapen? Als organisatiecomité moet je je diep schamen.

Ja, het kapitalisme heeft ertoe geleid dat alles en iedereen verbonden is met het grote geld. En dus ook met de oliedollars uit Qatar. Maar het voetbal moet zijn eigen beslissingen nemen. Je moet niet wijzen naar regeringen of handelsverdragen. Het voetbal kan perfect een WK op een betere manier organiseren. Dat is geen hogere wiskunde en er zijn geen externe belangen bij betrokken. De FIFA wil een WK voetbal organiseren, daar hoeft geen smeergeld aan te pas te komen en daar hoeven geen duizenden mensen voor te sterven.

De situatie is er nu beter dan voordien.' Met alle respect, maar het absolute minimum van fatsoen hebben we toch nog niet bereikt bij deze organisatie? Voetbal kan een katalysator zijn voor maatschappelijke veranderingen, daar ga ik honderd procent mee akkoord, maar dan moet je daar wel écht mee aan de slag. Je kan niet pleiten voor de sociale rol van ons spelletje en dan een oogje dicht knijpen als er ergens grove fouten gebeuren in je eigen voetbalbubbel.

De FIFA heeft de kans gemist om het WK af te nemen van Qatar, dat was het enige juiste signaal geweest. We pikken zulke malversaties niet meer in het voetbal. En ja, er gebeuren nog fouten, overal, ook in het Belgische voetbal, die moeten ook aangepakt worden. Maar het één mag geen vergoelijking zijn voor het ander.

Ik ben een voorstander van het WK voetbal als een rondreizend circus. Alle landen en mensen ter wereld moeten ervan kunnen genieten en moeten er dus ook eentje kunnen organiseren. Ook landen in het Midden-Oosten. Dat kan perfect op een gezonde manier. Waarom staan er WK-stadions in Zuid-Afrika te verkommeren? Of zijn er Braziliaanse steden financieel omgevallen na de doortocht van het grootste sportevenement ter wereld? Ik vind het pijnlijk dat de voetbalindustrie dat niet beter georganiseerd krijgt. Je hoeft geen stadions te bouwen van 300 miljoen om er dan 3 wedstrijden in te gaan spelen. Het 'bigger & better'-verhaal van de FIFA is megalomaan en financieel moordend. De vraag 'Hoe je een groot tornooi moet organiseren?', moet worden herdacht. De redelijkheid en de sociale funfactor moet weer worden toegevoegd.

En oh ja, voor ik het vergeet. Als we als voetbalfans voor een inclusief samenlevingsmodel willen strijden, moeten we de LGBTQ-rechten hoog op de agenda plaatsen. Dan zou zo'n Qatarees organisatiecomité zich daar ook eens over moeten uitspreken. Zo weten we meteen of we nog een extra reden hebben om hen het WK te ontnemen.

