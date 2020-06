Sinds de komst van Carlo Ancelotti is Everton aan een ijzersterke reeks bezig. Zondag mag de Italiaan bevestigen tegen Liverpool.

Het werd een pandoering van jewelste, de laatste wedstrijd voor de coronacrisis. Chelsea won met 4-0 en liet de Blues uit Liverpool alle hoeken van het veld zien. Voor een keer had de aanwezigheid van coach Carlo Ancelotti weinig impact op zijn team. Nochtans was er toen nog wel veel rond te doen, want na de 1-1 tegen Man United tijdens het weekend ervoor, ging Ancelotti woedend verhaal halen bij scheidsrechter Chris Kavanagh, omdat een doelpunt van Dominic Calvert-Lewin onterecht was afgekeurd. Maar Kavanag lachte eens en toverde een rode kaart tevoorschijn. Een speeldag in de tribune dreigde, maar de Italiaan kwam er 'goedkoop' van af met een boete van 9.000 euro.

Hopelijk zal de aanwezigheid van Ancelotti zondag meer impact hebben op zijn team, want het is de Merseyside Derby tegen Liverpool. Ondanks de 4-0-nederlaag tegen Chelsea, zou Klopp toch wat voorzichtigheid moeten inbouwen tegen Everton, want de Toffees waren aan een beresterke remonte bezig onder Carlo Ancelotti. Toen Marco Silva in december de laan werd uitgestuurd, stond zijn ploeg op een veertiende stek, slechts twee punten boven een degradatieplaats. Nu zijn The Toffees elfde, op vijf punten van de zesde plaats, die recht geeft op Europees voetbal. En nog straffer: als we de stand in de Premier League sinds de komst van Ancelotti bekijken, staat Everton zelfs vierde. Alleen Liverpool, Manchester City en Manchester United presteerden de in de tweede helft van het seizoen beter.

Top 5 sinds komst Ancelotti (22 december): 1. Liverpool: 30 punten 2. Manchester City: 22 punten 3. Manchester United: 20 punten 4. Everton: 18 punten 5. Arsenal: 17 punten

Het aandeel van de nieuwe trainer in die sterke reeks is groot. Hij analyseerde de zwaktes in het spel onder zijn Portugese voorganger en besliste diens 4-2-3-1 over boord te gooien. Everton voetbalt nu in een 4-4-2 en speelt een pak directer dan voor de winterstop, waardoor snelle spitsen als Richarlison en Dominic Calvert-Lewin kunnen uitblinken. De twee waren sinds de eerste wedstrijd van de nieuwe trainer samen al goed voor twaalf doelpunten.

De menselijke kant

De Italiaan kiest niet alleen voor een andere tactiek, ook op menselijk vlak hanteert hij een heel andere aanpak dan de nogal serieuze Silva. De trainingen zijn minder lang en de spelers mogen nu en dan ook een stapje in de wereld zetten, zolang ze maar bereid zijn om ook de dag nadien het nodige werk te verzetten. Ancelotti, die geregeld dolt met zijn jongens, charmeert aan de Mersey. 'Je kan op je gemak zijn in de buurt van Carlo', liet Theo Walcott enkele weken geleden nog optekenen.

Dat hij weet wat het is om een straffe prestatie neer te zetten met een subtopper bewees de coach in het verleden al. Voor hij Champions Leagues begon te winnen met AC Milan en Real Madrid loodste hij Parma in de Serie A naar een tweede plaats en Europees voetbal. Afwachten of dat laatste ook met Everton lukt.

