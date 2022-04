Villareal schakelde in de 1/16e finale onverwacht Juventus uit. Met zijn brede kern heeft Villareal tal van spelers om in te zetten in de kwartfinale tegen Bayern woensdagavond. Goudhaantjes, wraakzoekers of de mannen in de schaduw: ontdek vijf spelers die de balans kunnen doen omslaan in het duel tegen Die Roten

Gerónimo Rulli

De laatste verdedigingslinie van de Yellow Submarines. De 29-jaar oude Argentijn haalde het bloed onder de nagels van de Juventus in de achtste finales. Hij kreeg al na dertig seconden een doelpunt tegen in de heenwestrijd maar was vervolgens niet te stoppen voor de volgende 179 minuten.

Het was ook aan hem te danken dat Villarreal een punt wist te pakken tegen Real Madrid (0-0) in de competitie. In 2019 leende Real Sociedad hem uit aan Montpellier, maar de Franse club besloot de aankopoptie niet te lichten. Villaereal rook zijn kans en nam hem over, met groot succes.

© Getty images

Alfonso Pedraza

De linksback die met Pervis Estupiñán strijdt voor een basisplaats. Maar de Spanjaard is beslissender en offensief doortastender dan de Ecuadoriaan. Pedraza is een kind van de Villareal-academie en werd in het begin van zijn carrière vaak uitgeleend. Hij presteerde goed bij Alaves tijdens het seizoen 2017-2018 metdrie goals en zes assists.Hij keerde het volgende seizoen terug naar Villarreal waar hij drie doelpunten maakte en vier assists gaf. Vervolgens werd hij ook nog eens uitgeleend aan Sevilla. Het laatste seizoen is hij echter een vaste waarde bij Villareal. Het hoogtepunt van zijn carrière was de Europa League finale tegen Manchester United, waarin hij 88 minuten speelde.

Juan Foyth

De Argentijnse verdediger werd overgenomen van Tottenham voor 15 miljoen na een overtuigende uitleenperiode vorig seizoen, waar hij een vaste waarde was op rechtsback. Die prestaties leverden hem verschillende selecties op voor de nationale ploeg. Dit seizoen gaat het minder, hij stond al 18 keer aan de aftrap, maar was nog nooit beslissend. Hij heeft dit seizoen concurrentie op de rechtsback-positie van voormalig Tottenham teamgenoot Serge Aurier. De Ivoriaan speelde ook in de wedstrijden tegen Juventus. Foyth, die al enkele maanden op de bank zit, heeft dit weekend ook geen punten gescoord bij coach Emery, Villareal ging onderuit bij Levante. Hij zal zich dus graag willen bewijzen.

© Getty Images

Yeremi Pino

Het juweeltje van dit team. Dit 19-jaar oude goudhaantje king om scoorde in vorige week zijn eerste doelpunt voor Spanje tegen Ijsland. Het doelpunt kan tellen als vertrouwensbooster voor de eerste Champions League kwartfinale van zijn carrière. Op 27 februari drukte de verdediger zijn stempel op de wedstrijd tegen Espanyol door vier doelpunten te maken in een een 5-1 overwinning van de Yellow Submarines. Een met zijn hoofd, een met zijn linkervoet en twee met zijn rechtervoet. Bewijs dat de jonge international verschillende delen van het spel goed beheerst. Zijn marktwaarde stijgt in een rechte lijn. Volgens Transfermarkt zou hij nu al 40 miljoen waard zijn. Kunnen zijn dribbels Bayern in de problemen brengen?

© Getty Images

Boulaye Dia

Vijf jaar geleden speelde de Senegalees nog in Frankrijk voor Jura Sud Foot, in Nationaal 2, het equivalent van de 2e amateurklasse. Na een opmerkelijke periode in Stade de Reims, waar hij 14e keer scoorde, werd hij overgenomen door Villareal. Hij moet zich nu bewijzen en knokken voor een basisplaats tegen aanvallende sterren als Danjuma, Paco, en de onvermijdelijke Gerard Moreno. De Senegalese aanvaller, die tien keer aan de aftrap verscheen, is elke 111 minuten beslissend geweest, met vijf doelpunten en vier assists in 996 minuten. Recent scoorde hij een belangrijk doelpunt voor Senegal's kwalificatie voor het WK. Maar in de Champions League moet de 25-jarige aanvaller nog schitteren. Als Emery hem het vertrouwen geeft, zal hij alles uit de kast moeten halen tegen verdediger als Upamecano en Süle.

Door Alexandre Gerard

© Getty images

