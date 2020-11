De 28-jarige Servische offensieve middenvelder heeft zijn uitstekende statistieken vooral te danken aan spektakeltrainer Roberto De Zerbi.

Het was eind januari 2016, toen RSC Anderlecht een huurbedrag van naar verluidt 600.000 euro betaalde voor Filip Djuricic aan Benfica.

De 29-voudige Servische international toonde bij momenten wat hij in zijn mars had, maar met een rapport van amper 1 goal en 4 assists in 17 duels werd het voormalige toptalent toch teruggestuurd naar Lissabon.

Vormgever

In het begin van zijn carrière volstonden tien dagen stage bij Manchester United niet voor een contract op Old Trafford. Uiteindelijk verruilde Djuricic in 2010 transfervrij FK Radnicki Obrenovac voor SC Heerenveen, waar hij onder de hoede van trainer Marco van Basten alle moeite ondervond om de hooggespannen verwachtingen in te lossen.

Pas na de komst van Ron Jans, een echte peoplemanager, bloeide de Balkanboy volledig open. Vooral door zijn techniek, een fluwelen balbehandeling en zijn overzicht. Het zorgde ervoor dat de Friezen hun vormgever na een seizoen met 7 goals en 4 assists in 32 duels in juli 2013 voor 8 miljoen euro verkochten aan de Portugese recordkampioen.

In de hoofdstad van Portugal stootte Djuricic snel op zijn limieten, want de vereisten bij de titelkandidaat lagen duidelijk te hoog. Verschillende uitleenbeurten waren het gevolg, zonder veel succes bij 1.FSV Mainz 05, Southampton, RSC Anderlecht en UC Sampdoria. De Italiaanse club kocht hem transfervrij over in januari 2017, om de balvirtuoos exact een jaar later te verhuren aan Benevento.

Chemie

Een goede keuze, want bij de huidige werkgever van Daam Foulon (ex-Anderlecht en Waasland-Beveren) werkte Djuricic een eerste keer samen met coach Roberto De Zerbi. Er ontstond een unieke soort chemie tussen beiden en na de degradatie slaagde de spektakeltrainer erin om de opengebloeide Serviër mee te nemen naar US Sassuolo.

Nadat ze vorig seizoen de Serie A al vermaakten met indrukwekkend voetbal zetten de neroverdi de afgelopen weken hun aanvalslust verder. Ondanks het feit dat Sassuolo veel tegendoelpunten slikt, staat het team, net als Atalanta Bergamo, garant voor attractief spel.

Manuel Locatelli, Francesco Caputo en Domenico Berardi schopten het zo al tot international onder Roberto Mancini, terwijl ook Djuricic almaar vaker op de voorgrond treedt. 'Het geheim van spelen onder De Zerbi? Plezier, plezier, plezier', verklaarde Serviër onlangs tijdens een interview met Tuttosport.

Djuricic benadrukte dat het moderne voetbal wel veel detailkennis vereist. 'Maar ik voel me fantastisch. De rust die ik vond, die had ik nooit eerder.' Voordat hij een positieve coronatest aflegde, zat de dirigent aan drie goals en één assist in vijf duels.

Afgelopen zondag, bij de 0-2-zege op Hellas Verona stond Djuricic alweer aan de aftrap als nummer 10. Komende zaterdag wacht er een mooie test, wanneer in het Mapeistadion om 15 uur het Inter van Romelu Lukaku op bezoek komt.

