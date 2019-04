Met tweedeklasser Hamburg SV staat middenvelder Orel Mangala dicht bij een promotie naar de Bundesliga. Dat zal meer dan waarschijnlijk bij Stuttgart zijn, dat zijn uitgeleende Belg terug opeist.

Mangala werd vorige zomer door Stuttgart uitgeleend aan HSV, dat net gedegradeerd was uit de Bundesliga. 'Stuttgart wilde mij absoluut houden. Ik was echter toe aan de volgende etappe in mijn carrière en dat betekende dat ik vaker moest gaan spelen', vertelt de jonge middenvelder aan Sport/Voetbalmagazine.

'Na de komst van Gonzalo Castro, die gehaald werd voor mijn positie, heb ik de gesprekken opgestart om te vertrekken. Het waren moeilijke onderhandelingen, maar ze hebben uiteindelijk mijn beslissing gerespecteerd. Voor het bestuur was er maar een ding onbespreekbaar: een opstapclausule opnemen in het contract.'

Vanuit België kwamen er geen aanbiedingen. 'En voor mij was het sowieso belangrijk om in Duitsland te blijven', verduidelijkt Mangala. 'Ik zit hier al twee jaar en ik wilde mijn status verzilveren. Ik had vooral aanbiedingen van andere clubs uit de Bundesliga, maar Stuttgart wilde zijn rechtstreekse concurrenten niet versterken. Toen Hamburg aanklopte, lag mijn besluit vast.'

In november al kondigde Stuttgart aan dat de middenvelder op het einde van het seizoen zou terugkeren. Waarom werd dat zo vroeg gecommuniceerd? Mangala: 'Ik was aan een goede heenronde bezig en mijn naam dook zowel in de Bundesliga als in het buitenland op. Stuttgart heeft de interesse van andere clubs dus willen temperen. Maar er is nooit een plan geweest om mij in januari terug te halen. Van in het begin was het de bedoeling dat ik een heel seizoen ervaring zou opdoen bij dezelfde club.'

Ondanks de degradatie loopt het Volksparkstadion, dat plaats biedt aan 57.000 toeschouwers, elke thuismatch goed vol. 'De sfeer in de 2. Bundesliga is veel indrukwekkender dan in sommige stadions in eerste klasse. Dat kan ook niet anders met clubs als St. Pauli, FC Köln, Dynamo Dresden en Union Berlin', glundert de Belg.

Aan Anderlecht, waar hij zijn jeugdopleiding genoot, denkt hij al lang niet meer: 'Als tiener had ik er werkelijk alles voor over om voor Anderlecht te spelen. Maar ik heb geen spijt dat ik mijn profcarrière in Duitsland heb opgestart.'