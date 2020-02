Alexander Isak (20) is de laatste weken van goudwaarde voor Real Sociedad.

Van Noord-Europa naar Noord-Spanje. Die weg legde Alexander Isak de afgelopen jaren af. De Zweed met Eritrese roots werd op zestienjarige leeftijd de jongste doelpuntenmaker ooit bij AIK Solna in zijn thuisland. Daarop maakte Borussia Dortmund hem op zijn zeventiende met 8,6 miljoen euro de duurste uitgaande transfer ooit in Zweden. Na een succesvolle uitleenbeurt aan Willem II vorig seizoen, werd hij afgelopen zomer verkocht aan Real Sociedad. Bij de Basken fungeerde de boomlange spits in de heenronde voornamelijk als doublure voor Willian José. Sinds het begin van dit jaar zijn de rollen echter omgedraaid. De Braziliaan, die in de winter even flirtte met Tottenham en nu genoemd wordt bij FC Barcelona, zit op de bank en de Zweed staat in de ploeg. Een gouden zet van coach Imanol Alguacil, zo blijkt nu. In La Liga kwam Isak onder meer tot scoren thuis tegen Mallorca (3-0) en op Leganés (2-1), maar vooral op de weg naar de halve finales van de Copa del Rey was hij levensbelangrijk voor de Txuri-Urdin. In de 1/8 finale tegen Osasuna (3-1) maakte hij twee doelpunten en in de ronde daarna deed hij dat kunstje nog eens over in Bernabéu (3-4). Eerst met links, daarna met rechts, twee goals in evenveel minuten. Met zeven treffers is de jongeling topschutter in de Copa del Rey. In de derby tegen Athletic Bilbao moest Isak, met de wedstrijd tegen Real nog in de benen, op de bank starten. Bij een 0-1-achterstand stuurde Imanol zijn goudhaantje in de 55e minuut alsnog de wei in. Met eerst een assist en daarna ook nog de winning goal in de 83e minuut nestelde Isak zich helemaal in de harten van de fans. Real Sociedad zag de marktwaarde van de aanvaller, die eind vorig seizoen ook even genoemd werd bij Anderlecht, de afgelopen weken stijgen van 10 naar 25 miljoen euro. Meerdere topclubs houden de situatie van Isak in de gaten, maar hoe dan ook heeft Dortmund een streepje voor. De Borussen verkochten het supertalent afgelopen zomer voor amper 7 miljoen euro, maar bedongen wel een terugkoopclausule van 30 miljoen euro. Ook een gouden zet, zo blijkt nu.