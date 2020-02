Na een atypisch parcours vond Adama Traoré het geluk bij Wolverhampton Wanderers, waar de 24-jarige dribbelkoning dit seizoen volledig ontploft.

Het fenomeen uit de Premier League werd geboren in Spanje, maar zijn beide ouders zijn van Mali afkomstig. Adama Traoré kreeg zijn opleiding in het vermaarde La Masía, de jeugdacademie van Barcelona. Na zijn integratie in het B-team van Barça lukte het de aanvaller maar vier keer om het truitje van de eerste ploeg te dragen. In augustus 2015, op negentienjarige leeftijd, verkocht de Catalaanse grootmacht de spits voor 10 miljoen euro aan Aston Villa. Amper een jaar later volgde al een transfer naar Middlesbrough, dat 8,25 miljoen euro neertelde, en na een goed seizoen in de Premiership betaalde Wolverhampton Wanderers in augustus 2018 maar liefst 20 miljoen euro. Nadat zijn eerste maanden op Molineux werden gekenmerkt door een moeilijke aanpassingsperiode volgde sinds afgelopen zomer een opmerkelijke metamorfose. Vooral zijn fysieke transformatie en spectaculaire rushes vanaf de flank leidden er toe dat de ex-speler van de Blaugrana bijzonder populair werd bij alle volgers van de Premier League. Traoré beleeft een Engelse droom, omdat zijn meerwaarde zich nu ook vertaalt in aansprekende statistieken. Na 24 speeldagen kan de wervelwind - met een topsnelheid van 37 kilometer per uur de meest explosieve in Engeland - uitpakken met vier goals en zeven assists. Vooral zijn toegenomen spiermassa springt in het oog. 'Een genetische kwestie', verklaarde Traoré al op de Spaanse tv-zender laSexta. 'Het is misschien moeilijk te geloven, maar ik doe geen spierversterkende oefeningen.' Naast zijn kracht in de duels en uitstekende balbescherming zijn het vooral zijn versnellingen met de bal aan de voet die de opgang van de kolos verklaren en verdedigers schrik aanjagen. 'Bij momenten is Traoré niet te bespelen', weet ook Liverpool-manager Jürgen Klopp. 'Hij is heel sterk, gevaarlijk en zijn snelheid uitzonderlijk.' Tom Oliver