Christian Eriksen is na zijn hartstilstand op het voorbije EK op zoek naar een nieuwe club. Odense BK, waar het voor de Deen allemaal begon, staat klaar om hem terug te ontvangen.

Zien we Christian Eriksen ooit nog terug op een voetbalveld en bij welke club zal dat dan zijn? Het is een vraag die de voetbalwereld al een tijdje bezighoudt. Sinds ontbinding van zijn contract bij Inter - in de Serie A mag je namelijk niet spelen met een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) - is hij ook op zoek naar een nieuwe club. Zijn conditie opbouwen mocht hij eerst al bij jeugdclub Odense BK en later verscheen hij op het trainingsveld van een Zwitserse derdeklasser.

Manager Martin Schoots vertelde niet veel daarna aan de Gazzetta dello Sport dat de Deense middenvelder op veel belangstelling van andere clubs kan rekenen. 'Ik verwacht dat Christian zal terugkeren op het veld, want voetbal is zijn passie. Twee clubs hebben mij al gebeld om te informeren naar hem.'

Ondertussen liet ook zijn eerste club Odense van zich horen. 'Zijn keuze zal hij bepalen op basis van hoe hij denkt over hoe hij het beste kan terugkeren in de nationale ploeg', zegt technisch directeur Björn Wesström in het DeenseBT. 'Als het Odense is, dan staan we klaar. Het zal geen probleem zijn.'

Op financieel gebied kan de Deense club echter nooit concurreren met de top, maar dat ziet Wesström niet als een probleem. 'Het gaat niet om het geld dat we kunnen bieden. Hij weet wat hij kan krijgen en weet wat het salarisniveau is bij ons. Maar het gaat om andere zaken, zoals zijn familie en zijn toekomst.'

