In een onthullend interview in The Guardian spreekt Chris Kirkland, ex-doelman van onder meer Liverpool, over zijn verslaving aan pijnstillers. Hij nam ze voor het eerst om te kunnen spelen na een rugblessure en geraakte er niet meer van af.

In februari van dit jaar besefte Chris Kirkland dat hij moest veranderen. Nadat hij een dosis pijnstillers nam, dwaalde hij rond in de straten van Liverpool, niet meer beseffend wie of waar hij was.

'Ik kon me niet herinneren waar mijn huis was. Ik kon het uiteindelijk vinden omdat ik 'thuis' in de gps had gezet, wat er gelukkig al in stond, anders weet ik niet waar ik zou terechtgekomen zijn. Ik kwam thuis en werd hevig ziek. Ik heb ongeveer 18 uur geslapen. Ik ontwaakte, haalde de tabletten uit de auto en spoelde ze direct door het toilet', vertelt Kirkland in The Guardian.

De nu 41-jarige ex-doelman was onder meer actief bij Coventry City, Liverpool, Wigan Athletic en Leicester City.

Ontwenningscentrum

De voorbije jaren ging Kirkland verschillende keren langs bij rehab. Hij vertelt dat hij er verhalen hoorde van andere verslaafden waar hij zich niet kon aan gelijkstellen. Al snel had hij het gevoel dat het bij hem niet zo erg was en dat hij daar niet op zijn plaats zat.

In februari van dit jaar besefte Kirkland echter dat hij wél hulp nodig had, en dus ging hij opnieuw wekelijks langs bij de dokter die hem toen ook behandelde.

Deze keer luisterde hij wel naar het advies. Dat klonk als volgt: zorg ervoor dat thuis alles geregeld is, tot in het kleinste detail, zodat er niets aan toeval of twijfel kan overgelaten worden. Een waterdichte structuur om te vermijden dat de oud-keeper weer aan de pillen ging. "Dat adviseerden ze me ook al toen ik de eerste keer ging afkicken en ik had zoiets van 'ja, ja, ja', maar ik had het nooit gedaan."

Hallucineren

Kirkland schudt zijn hoofd over hoe zijn besluitvorming scheef is komen te liggen. 'Je mag niet meer dan 400 mg tramadols (een soort pijnstiller, nvdr) per dag nemen en ik slikte 2500 mg per dag', zegt hij, bijna vol ongeloof. 'Uiteindelijk werken ze niet, ze maken je alleen maar gek, mentaal.'

Zijn verslaving deed hem hallucineren, gaf hem hartkloppingen en dreef hem tot zelfmoordgedachten. Nu kan de ex-keeper erover praten, maar lang hield hij het stil. Dat was nodig, omdat hij zo op slinkse wijze aan nieuwe voorschriften kon geraken. Met allerlei leugens maakte hij zijn dokters wijs dat hij er meer nodig had.

Dat ligt nu gelukkig allemaal achter de rug. Hij ging samen met zijn vrouw Leeona naar de dokter om er duidelijk te maken dat wat er ook gebeurde, hij nooit nog pillen mocht krijgen. 'De postbode weet dat hij me geen brieven of pakjes mag geven,' zegt Kirkland, 'omdat ik ze van internet kocht. Nu weet hij dat hij me nooit iets moet geven, dus gaat het altijd naar Leeona. We hebben dus dingen geregeld om dit hopelijk in de toekomst te voorkomen.'

Door Siemen Caveye

In februari van dit jaar besefte Chris Kirkland dat hij moest veranderen. Nadat hij een dosis pijnstillers nam, dwaalde hij rond in de straten van Liverpool, niet meer beseffend wie of waar hij was. 'Ik kon me niet herinneren waar mijn huis was. Ik kon het uiteindelijk vinden omdat ik 'thuis' in de gps had gezet, wat er gelukkig al in stond, anders weet ik niet waar ik zou terechtgekomen zijn. Ik kwam thuis en werd hevig ziek. Ik heb ongeveer 18 uur geslapen. Ik ontwaakte, haalde de tabletten uit de auto en spoelde ze direct door het toilet', vertelt Kirkland in The Guardian. De nu 41-jarige ex-doelman was onder meer actief bij Coventry City, Liverpool, Wigan Athletic en Leicester City. De voorbije jaren ging Kirkland verschillende keren langs bij rehab. Hij vertelt dat hij er verhalen hoorde van andere verslaafden waar hij zich niet kon aan gelijkstellen. Al snel had hij het gevoel dat het bij hem niet zo erg was en dat hij daar niet op zijn plaats zat. In februari van dit jaar besefte Kirkland echter dat hij wél hulp nodig had, en dus ging hij opnieuw wekelijks langs bij de dokter die hem toen ook behandelde. Deze keer luisterde hij wel naar het advies. Dat klonk als volgt: zorg ervoor dat thuis alles geregeld is, tot in het kleinste detail, zodat er niets aan toeval of twijfel kan overgelaten worden. Een waterdichte structuur om te vermijden dat de oud-keeper weer aan de pillen ging. "Dat adviseerden ze me ook al toen ik de eerste keer ging afkicken en ik had zoiets van 'ja, ja, ja', maar ik had het nooit gedaan."Kirkland schudt zijn hoofd over hoe zijn besluitvorming scheef is komen te liggen. 'Je mag niet meer dan 400 mg tramadols (een soort pijnstiller, nvdr) per dag nemen en ik slikte 2500 mg per dag', zegt hij, bijna vol ongeloof. 'Uiteindelijk werken ze niet, ze maken je alleen maar gek, mentaal.' Zijn verslaving deed hem hallucineren, gaf hem hartkloppingen en dreef hem tot zelfmoordgedachten. Nu kan de ex-keeper erover praten, maar lang hield hij het stil. Dat was nodig, omdat hij zo op slinkse wijze aan nieuwe voorschriften kon geraken. Met allerlei leugens maakte hij zijn dokters wijs dat hij er meer nodig had. Dat ligt nu gelukkig allemaal achter de rug. Hij ging samen met zijn vrouw Leeona naar de dokter om er duidelijk te maken dat wat er ook gebeurde, hij nooit nog pillen mocht krijgen. 'De postbode weet dat hij me geen brieven of pakjes mag geven,' zegt Kirkland, 'omdat ik ze van internet kocht. Nu weet hij dat hij me nooit iets moet geven, dus gaat het altijd naar Leeona. We hebben dus dingen geregeld om dit hopelijk in de toekomst te voorkomen.'Door Siemen Caveye