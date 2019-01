Ex-doelman Hans van Breukelen na de burn-out: 'Een doelloos leven past niet bij mij'

Anderhalf jaar geleden vertrok Hans van Breukelen (nu 62) als technisch directeur bij de Nederlandse voetbalbond KNVB. De Europees kampioen van 1988 was op dat moment amper twaalf maanden in dienst, maar bleek moegestreden. 'De Breuk' was verdwaald geraakt in een labyrint van onopgeloste dossiers bij een federatie op drift. In augustus 2017 gaf de altijd ambitieuze ex-doelman aan dat hij ten onder gegaan was aan de stress van een onmogelijke functie. 'Ik lig met mezelf in de knoo...