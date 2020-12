De Kroatische doelman Lovre Kalinic (ex-AA Gent) wordt door Aston Villa tot het einde van het seizoen uitgeleend aan zijn jeugdclub Hajduk Split, zo bevestigde de club woensdag.

De dertigjarige Kalinic wist tussen januari 2017 en eind 2018 te overtuigen in het Gentse doel en zag dat beloond worden met een lucratieve transfer naar Villa, maar daar kon hij geen basisplaats afdwingen. In de eerste helft van dit jaar werd hij daarom al eens uitgeleend aan FC Toulouse.

In Birmingham ligt hij nog onder contract tot medio 2023.

