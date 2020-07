De Volkskrant sprak met Joey Didulica. De ex-keeper van Ajax en Germinal Beerschot heeft een blijvend hersenletsel overgehouden aan zijn carrière en wil nu dat de voetbalwereld daar meer aandacht aan besteedt tijdens de wedstrijden.

Negen jaar geleden hing Joey Didulica zijn voetbalschoenen aan de haak, maar echt veel plezier heeft de Australische doelman nog niet gehad aan zijn voetbalpensioen. De ex-keeper van onder meer Ajax, AZ en Germinal Beerschot liet namelijk even na zijn voetbalafscheid een hersenscan maken en daarin werd een abornamele hoeveelheid littekenweefsel aangetroffen.

Dat kwam er door enkele ernstige hersenschuddingen in 2006 en 2009 waardoor de 43-jarige keeper nu dagelijks hoofdpijn heeft, hij de zon en luide muziek niet kan verdragen en moeite heeft met informatie verwerken. Zo kan hij ook geen normale job meer uitoefenen, want als hij zich te lang moet concentreren, kan hij veel moeilijker praten en is hij 's avonds doodop. 'Op een gewone dag lijk ik een helm op te hebben', vertelt Didulica aan de Nederlandse Volkskrant.

Doorbijten

In oktober 2006 kreeg Didulica de zwaarste klap te verwerken. PSV-middenvelder en goede vriend Jason Culina schoot toen een bal staalhard op zijn hoofd. ''Ik was direct knock-out. Ik kan me er echt niets meer van herinneren. Ik was een uur weg, de rest van de dag sprak ik wartaal. Ik wist niet eens meer dat ik een kind had. Mijn vrouw huilde over de slechte staat waarin ik verkeerde, maar ik kreeg niets mee.'

In plaats van hem naar het ziekenhuis te sturen, liet de club Didulica gewoon naar huis gaan. ''Ik ben niet goed behandeld. Mijn moeder, die een medische achtergrond heeft, kon niet geloven dat ik niet in het ziekenhuis lag. 's Nachts had ik epileptische aanvallen.'

Uit angst voor zijn carrière liet Didulica het daar gewoon bij. De volgende dag ging hij terug naar het trainingsveld en liet aan coach Louis van Gaal weten dat hij terug kon spelen. 'Ik wilde hem niet teleurstellen. Ik voelde ook de druk van de fans, de media. Je bent zo vergeten. Je voetbalcarrière is kort, ik was 29. Dus je bijt door.'

Rustig checken

Wanneer Didulica uiteindelijk terug volledig fit werd verklaard, waren we alweer twee jaar verder. Maar nog eens een jaar later moest hij opnieuw een hersenschudding verwerken. Toen AZ in 2009 tegen Ajax uitkwam, kreeg Didulica een knietje van Ajax-spits Luis Suárez in zijn gezicht. 'Ik wist meteen dat het foute boel was. Achteraf had ik na die eerste hersenschudding eigenlijk al moeten stoppen.'

Didulica roept de voetbalwereld nu ook op om veel meer tijd te nemen voor een hersenschudding te behandelen. 'Nu moeten spelers met een hoofdletsel binnen drie minutenopgelapt zijn. Het zou zoveel beter zijn om alles tien minuten rustig te checken. Haal die druk er af, sta een tijdelijke wissel toe. Ik wil alleen dat voetballers beter beschermd worden. Bescherm spelers tegen zichzelf, want die denken alleen aan de korte termijn. Zoals ik deed. Met alle gevolgen van dien.'

