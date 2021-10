Bijna een jaar nadat hij opstapte als voorzitter van Barcelona treedt Josep Bartomeu terug op de voorgrond. In enkele Spaanse kranten sneed hij verschillende onderwerpen aan. 'Dit jaar moeten we La Liga en de beker winnen.'

Op 27 oktober 2020, bijna een jaar geleden, nam Josep Bartomeu ontslag als voorzitter van Barcelona. In erg onrustige omstandigheden liet hij de club over aan zijn opvolger Joan Laporta, die onder meer Lionel Messi moest laten gaan en Barcelona uit erg diepe schulden moest helpen. In Sport, Mundo Deportivo en het Catalaanse Esportiu sprak de ex-voorzitter onder meer over...

... Lionel Messi

'Deze zomer heeft de club Lionel Messi, de beste speler uit onze geschiedenis, laten gaan. Dat was een slechte beslissing, vind ik. Als je zonder hem speelt, moet er ook heel wat veranderen. Toen ik nog voorzitter was, deed ik er alles aan om hem bij de club te houden. En dat lukte toen ook.'

... de financiën van Barcelona

'Barcelona is niet in gevaar, maar de cijfers zijn wat ze zijn. We verloren vorig jaar 555 miljoen euro, maar daar moet je heel wat van af trekken. Zo ging 263 miljoen euro naar de spelers en 225 miljoen verloren we door corona. Dan blijft er nog zo'n 50 miljoen euro over aan verliezen die niet te wijten zijn aan de pandemie. Dat valt dan toch nog best mee? Ik wilde dan ook naar buiten komen om te zeggen dat Barça niet met uitsterven bedreigd wordt en dat er geen enorme verliezen worden geleden.

'Die 1,35 miljard schulden die de club nu heeft, moet je ook wat nuanceren. Dat gaat om brutoschulden, want eigenlijk hebben we maar 558 nettoschuld op dit moment. De club is veel mensen wat verschuldigd, maar moet ook nog een pak geld krijgen. De slechte papieren van Barcelona vallen dus nog wel mee.'

'Barcelona kan trouwens niet ontbonden worden voorlopig, want het is levensvatbaar bij veel middelen en het Koninklijk Besluit stelt dat verliezen ten gevolge van corona niet meetellen bij een mogelijke ontbinding van een club.'

Ik vraag aan de fans om niet langer bezorgd te zijn. De club is levensvatbaar, ze heeft middelen om uit de problemen te raken.' Josep Bartomeu

... zijn beleid

'Ons beleid was serieus en verantwoordelijk. Dat vonden zowel La Liga als de UEFA. We boekten een winst van 180 miljoen euro en Forbes waardeerde ons in 2020 als de meest waardevolle club ter wereld.'

Het goeie management werd echter abrupt ten einde gebracht in maart 2020 toen de pandemie uitbrak. De lonen werden ineens veel te hoog, want we verloren 40% van ons inkomen. We leden ineens een omzetverlies van 500 miljoen euro. Maar nu is alles terug normaal en zullen de inkomsten ook massaal terugkomen. Ik vraag dus aan de fans om niet langer bezorgd te zijn. De club is levensvatbaar, ze heeft middelen om uit de problemen te raken.'

... coach Ronald Koeman

'Koeman kwam bij Barcelona op een erg moeilijk moment, na een pijnlijke nederlaag (8-2-nederlaag tegen Bayern in de Champions League). In zijn eerste seizoen deed hij het uitstekend. We wonnen de Copa del Rey en ik weet nog steeds niet hoe het komt dat we La Liga niet wonnen, echt vreemd na zo'n goed seizoen. De Champions League was wel wat anders...

'Hij is voorbereid, maar je moet geduld hebben zodat je een team kunt bouwen zonder de aanwezigheid van de beste speler in de wereld... Ik vind dat de staf veel talent heeft, vooral jong talent.'

'Dit jaar moeten we La Liga en de beker winnen, daar ben ik zeker van. We moeten ervoor vechten, want we hebben er het team ook voor.'

