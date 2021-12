Uli Hoeneß, erevoorzitter van Bayern München, ziet in Robert Lewandowski een toekomstige eerste minister van zijn geboorteland Polen. 'Ik zou Robert zelfs vertrouwen om premier te worden in Polen als hij in de politiek zou gaan', zei Hoeneß maandag in het Duitse sportmagazine Kicker.

Hoeneß prees Lewandowski als 'een persoon die veel nadenkt'. 'Robert is een intelligente kerel met een heldere kijk op de wereld', verklaarde de erevoorzitter van Bayern voorts.

De 33-jarige Lewandowski loopt sinds de zomer van 2014 in de aanval bij Bayern. De Pool vestigde onlangs een nieuw record, aan het einde van de heenronde van de Bundesliga, met zijn doelpunt in de 4-0 overwinning tegen Wolfsburg Het was de 43e competitietreffer van Lewandowski in 2021. Het vorige record stond op naam van de in augustus overleden Gerd Müller met 42 doelpunten uit 1972.

