De Spaanse voormalige international Xavi is vanaf komend seizoen de nieuwe hoofdcoach van Al Sadd, zo maakte de club uit de Qatarese hoofdstad Doha bekend.

De 39-jarige Xavi nam nog maar iets meer dan een week geleden afscheid van het profvoetbal. In de Aziatische Champions League verloor hij toen met Al Sadd met 2-0 van FC Persepolis. Toen herhaalde de Spanjaard al dat hij aan een nieuw hoofdstuk als coach wou beginnen.

Bij landskampioen Al Sadd is hij de opvolger van de 73-jarige Portugees Jesualdo Ferreira, wiens eind juni aflopende contract in de Qatarese hoofdstad niet verlengd werd.

In anderhalf decennium bij Barcelona won Xavi vier keer de Champions League en werd hij acht keer landskampioen. In het Spaanse shirt won Xavi de wereldtitel (2010) en twee Europese titels (2008 en 2012). In 2015 verhuisde hij naar Doha.