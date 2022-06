Juan Mata speelt volgend seizoen niet meer voor Manchester United. Het contract van de 34-jarige Spanjaard loopt af en wordt niet verlengd, zo bevestigt de Engelse club donderdag. Mata volgt daarmee het voorbeeld van Paul Pogba en Jesse Lingard, wiens vertrek woensdag werd bekendgemaakt.

Juan Mata stapte begin 2014 van Chelsea over naar Manchester United. Hij speelde in totaal 285 wedstrijden voor de Red Devils en maakte daarin 51 doelpunten. De technisch vaardige middenvelder won met ManU vier prijzen: de FA Cup en het Community Shield in 2016 en de League Cup en Europa League in 2017. Dit seizoen kwam Mata maar twaalf keer in actie voor United, vaak als invaller bovendien.

