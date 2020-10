De Rode Duivels hebben donderdagavond in het Brusselse Koning Boudewijnstadion 1-1 gelijkgespeeld in een oefeninterland tegen Ivoorkust.

In het begin van de tweede helft opende Michy Batshuayi (53.) de score na de eerste vlotte aanval van de avond. Lange tijd leek een experimenteel België op een nipte voorsprong af te stevenen, maar in het slot ging de bal nog op de stip na een overtreding van de ingevallen Sebastiaan Bornauw op Wilfried Zaha. Met nog drie minuten van de reguliere speeltijd op de klok liet Franck Kessié invallersdoelman Hendrik Van Crombrugge kansloos. Voor de Belgen komt er zo een einde aan een reeks van twaalf zeges op rij.

De oefeninterland werd vooral gebruikt om jongens aan het werk te zien met het oog op de toekomst. Vijf Belgen vierden hun debuut bij de nationale ploeg. Zinho Vanheusden en Alexis Saelemaekers verschenen aan de aftrap, Sebastiaan Bornauw, doelman Hendrik Van Crombrugge en Joris Kayembe vielen na rust in, tijdens de eerste interland met fans in bijna elf maanden.

Na het experiment met de 'Rode Duivels van de toekomst' mag vanaf vrijdag de focus volledig op de clash met Engeland van zondagavond in Wembley, op de derde speeldag in groep 2 van de A-divisie in de Nations League. Dat is meteen het zwaartepunt van dit drieluik. Komende week woensdag wordt de interlandweek afgesloten met het Nations League-duel in IJsland.

