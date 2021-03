De Rode Duivels hebben aan Den Dreef in Leuven hun derde wedstrijd in kwalificatiepoule E voor het WK 2022 in Qatar overtuigend gewonnen. Wit-Rusland was het kind van de rekening en kreeg een 8-0 (rust: 4-0) om de oren. Een tevreden bondscoach Roberto Martinez pleitte naderhand voor een uitbreiding van de selectie.

België begon met een erg experimenteel elftal aan de wedstrijd en vaste waardes als Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku kregen rust. Maar liefst op acht plaatsen was het elftal gewijzigd sinds de match tegen Tsjechië.

De Duivels startten energiek, en net toen de druk wat leek af te nemen, viel de 1-0. Jérémy Doku, een van de nieuwe namen, dribbelde de bezoekende afweer dol en bediende Michy Batshuayi (14.). De spits van Crystal Palace aarzelde niet en fusilleerde doelman Gutor. Nauwelijks was afgetrapt of Hans Vanaken (17.) ramde van kortbij de 2-0 binnen op voorzet van Thomas Meunier. De eerste goal in het nationale shirt voor de middenvelder van Club Brugge.

De wedstrijd kabbelde nadien verder. De Belgen haalden de voet van het gaspedaal, maar Wit-Rusland was niet bij machte voor gevaar te zorgen. Met de rust stilaan in zicht flitste Leandro Trossard (38.). De middenvelder pegelde de bal loeihard van buiten de zestien in de bovenhoek en scoorde zo ook zijn eerste voor België. Nog was de zwart-geel-rode honger niet gestild. Dennis Praet loodste na een balverovering Doku (42.) door de buitenspelval. De youngster van Rennes bleef kalm en duwde de bal voorbij de uitkomende doelman.

Net geen record

Leandro Trossard legt aan voor zijn tweede goal van de avond © Belga

Het wedstrijdbeeld na de pauze veranderde niet. Dennis Praet (49.) trapte meteen na de koffie vanop afstand de forfaitscore op het bord - ook voor de Leuvenaar zijn eerste bij de Belgen. Na ruim vijftig minuten stak Wit-Rusland voor het eerst zijn neus aan het venster, maar Kisljak schoot rakelings langs. Christian Benteke (70.) was intussen ingevallen en liet zich snel opmerken, toen hij een center van Toby Alderweireld in doel werkte. De thuisploeg tikte de hopeloze Wit-Russen helemaal zoek. Trossard (76.) scoorde zijn tweede, nadat hij de keeper omspeelde. België speelde de partij kalm uit. Vanaken (89.) scoorde in het slot zijn tweede: 8-0.

Het werd net niet de grootste zege voor België. In 2017 versloegen de Duivels Gibraltar met 9-0, in 2001 San Marino met 10-1.

De Belgen openden hun parcours richting Qatar vorige woensdag in Leuven met een 3-1 zege tegen Wales. Zaterdag volgde een 1-1 draw in Praag tegen Tsjechië. Na drie duels staan ze met zeven punten aan kop, voor Tsjechië (4 punten), dat na een late goal in Wales (1-0) verloor. Wales en Wit-Rusland (elk 2 wedstrijden) volgen met drie punten, voor een puntenloos Estland (2 wedstrijden).

Martinez: 'Veel geleerd' en 'grotere selectie nodig'

'Deze wedstrijd en dit drieluik heeft me heel info gegeven', reageerde bondscoach Roberto Martinez. 'Er waren veel jongens voor het eerst bij, zij zien nu welk niveau er nodig is bij de nationale ploeg. Na zo'n wedstrijd als vandaag mag iedereen in de kern trots zijn. De prestatie van Dennis Praet deed me deugd. Hij kan heel veel posities aan: links, rechts, centraal. Vandaag had hij een wat meer defensieve rol, op de "zes". De kwaliteiten van Jérémy Doku ken ik al lang. Je mag niet onderschatten hoe het is om als 18-jarige voor je land te spelen. Zijn manier van voetballen is een streling voor het oog.' Martinez ging ook in op de afwezigheid op het wedstrijdblad van Yannick Carrasco, die de voorbije dagen onzeker was, en Thibaut Courtois. 'Yannick trainde gisteren mee, maar we vonden dat hij niet honderd prcent was voor de wedstrijd. Thibaut werd vanochtend wakker met lichte schouderpijn. Normaal ging hij spelen maar we wilden geen risico nemen en gunden hem rust. Het lijkt mij een blessure die na twee à drie dagen voorbij is.'

Martinez pleitte ook voor een grotere kern. 'De komende achttien maanden spelen we een EK, de Nations League en WK-kwalificaties. We gaan heel veel spelers nodig hebben.'

Nu het eerste drieluik van de kwalificaties voor het WK 2022 achter de rug is, verschuift de blik van Roberto Martinez en co naar het EK, dat midden juni start. 'We zullen op het EK een mix van spelers nodig hebben, zoals op het WK 2018', zei de T1, die een ballonnetje opliet om de selecties voor het EK uit te breiden tegen het licht van de coronapandemie, waardoor de wedstrijden elkaar dit seizoen in recordtempo opvolgen. 'Ikzelf en de Belgische bond steunen het idee om met selecties van bijvoorbeeld 26 spelers, en niet 23, naar het EK te gaan. Dan kun je een extra verdediger, middenvelder, aanvaller en eventueel doelman meepakken. We hebben dat al besproken met andere coaches, zoals die van Engeland en Italië. We hopen dat de UEFA erover nadenkt, naar analogie met de vijf wissels in plaats van drie.'

Batshuayi: 'Ik voel vertrouwen van de coach'

Michy Batshuayi wees de Belgen de weg met het eerste doelpunt net voor het kwartier. Hij blijft een enigma. De spits scoorde dit seizoen amper bij zijn club Crystal Palace, maar treft omzeggens altijd raak bij de nationale ploeg.

'Bij de nationale ploeg is het anders: een andere coach en ander spelsysteem. Ik voel bij België heel veel vertrouwen van de coach, bij de club is dat minder. Als Roberto Martínez me vertrouwen geeft, wil ik hem niet teleurstellen.'

Simon Mignolet, die Thibaut Courtois in doel verving, kende een kalme avond. 'De coach krijgt enkele moeilijke knopen om door te hakken voor de EK-selectie, want er zijn voor alle posten veel kandidaten. Laten we hopen dat er geen blessures meer vallen. Het is goed dat we vandaag veel scoren en de nul houden, we hebben prima gereageerd na de draw in Tsjechië.'

'We konden het tempo niet volgen'

De Wit-Russische bondscoach Mikhail Markhel erkende na de wedstrijd het Belgische meesterschap. 'België is niet voor niets de nummer 1 van de wereld', zei hij.

'Het is voor mij heel moeilijk om iets zinnigs te vertellen na zo'n wedstrijd', verklaarde Markhel . 'Uiteraard is het resultaat een bittere pil. Maar ik moet toegeven dat 8-0 een goede weergave van het spelbeeld was. We hadden het een beetje verwacht, want we wisten dat de Belgen heel sterk zijn. We konden hun tempo niet volgen.' 'De Belgen lieten zien heel veel individuele klasse te hebben', vervolgde de Wit-Russische T1. 'Zij beschikken over heel veel technische en tactische kwaliteiten, ook al speelden er veel jongeren. Je kunt ziet dat er toekomstige sterren tussen liepen.'

