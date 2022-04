Dit weekend kijkt Crystal Palace Chelsea in de ogen in de halve finale van de FA Cup. Kan het team van Patrick Vieira voor een stunt zorgen?



...

'Elke ploeg die hier op bezoek komt, heeft een moeilijke wedstrijd', zei Sky Sports-analist Jamie Carragher na de 3-0 overwinning van Crystal Palace tegen Arsenal. De ploeg van Patrick Vieira won dit seizoen in eigen huis ook al van Tottenham, en Manchester City bleef op een 0-0 gelijkspel steken in Selhurst Park. Niet alleen in thuiswedstrijden snoepte Crystal Palace al punten af van topploegen. Tegen Arsenal en Manchester City pakte de club vier op zes. Door die rol van scherprechter heeft Crystal Palace ervoor gezorgd dat de titelrace en strijd om een plek in de top vier opnieuw razend spannend is. Mentaliteit van de club veranderdVorige zomer nam Crystal Palace na drie seizoenen afscheid van trainer Roy Hodgson. De 74-jarige Engelsman werd vervangen door Arsenal-legende Patrick Vieira. Het plan van Vieira was duidelijk: het ouderwetse en defensieve spel van de club vervangen door proactief en aanvallend voetbal. Die stijlverandering had niet meteen het verhoopte succes. Van de eerste negen wedstrijden kon Crystal Palace er maar één winnen en een crisis loerde om de hoek in Zuid-Londen. Vieira besefte dat er iets moest veranderen en besloot resoluut de kaart van de jeugd te trekken. Die tactiek werkte. Er werd gewonnen van Manchester City en Crystal Palace pakte zeven op negen. Het spel verbeterde en jonge talenten deelden voortaan de lakens uit. Centraal achterin is Marc Guehi een revelatie. De Ivoriaanse Engelsman miste nog geen minuut dit seizoen en heeft een grote verdienste, Palace hield dit seizoen al acht keer de netten schoon. Op het middenveld schittert Chelsea-huurling Conor Gallagher. De 22-jarige Engelsman scoorde dit seizoen al acht keer en is de verpersoonlijking van het enthousiasme van de ploeg. 'De energie die hij brengt op het veld zet de andere spelers ook aan om druk te zetten. Hij maakt veel goals, toont passie en werkt hard. Hij is echt een topspeler', zei Vieira over hem na de klinkende overwinning tegen Arsenal. Statistieken bevestigenDat Vieira de ploeg op de rails heeft gekregen, bevestigen de statistieken. Vorig seizoen speelde Crystal Palace afwachtend voetbal en liet het de bal aan de tegenstander. Dit seizoen heeft het team gemiddeld 10% meer balbezit per wedstrijd. Er is meer durf aan de bal en daar doen ze de tegenstander pijn mee. Met nog zeven wedstrijden op de kalender creëerde Crystal Palace nu al meer kansen dan over het hele vorige seizoen. De ploeg scoorde ook al 43 keer, twee keer meer dan vorig seizoen. Met 40 tegengoals in tegenover 66 zit het nu ook verdedigend beter in elkaar. Aanvankelijk waren niet alle fans overtuigd van de komst van Vieira. De Fransman zat sinds december 2020 zonder werk, nadat hij door teleurstellende resultaten aan was ontslagen bij OGC Nice. Maar Crystal Palace speelt een zorgeloos seizoen en er hangt een gemoedelijke sfeer rond Selhurst Park. Met een voorlopige tiende plaats is de club zelfs op weg om voor de tweede keer in dertig jaar tijd in de bovenste helft van het klassement te eindigen. Ook in de FA Cup is een stunt nog mogelijk. Als het zondag Chelsea verslaat staat Crystal Palace voor de derde keer in zijn geschiedenis in de FA Cup finale. De vorige twee keer werd er verloren van Manchester United, de laatste keer in 2016. Kan Patrick Vieira the Eagles naar een eerste trofee ooit leiden en zich onsterfelijk maken in Zuid-Londen? Dan moet zondag eerst komaf worden gemaakt met Chelsea.