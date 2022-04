Krijgt Lommel SK er een Nederlandse zusterclub bij in de City Football Group? Als het aan de supporters van NAC Breda ligt alvast niet.

In juni vorig jaar besluiten de aandeelhouders NAC Breda te verkopen. Er zijn meerdere partijen geïnteresseerd. In januari is er voor het eerst een overeenkomst: bouwondernemer en supporter Karel Vrolijk zou de club kopen, maar heeft nog de goedkeuring van de Nederlandse voetbalbond, de gemeente, de Raad van Commissarissen en de Stichting NOAD nodig.

De RvC bekijkt of de deal juridisch correct is, en NOAD bezit het zogenaamde gouden aandeel. Die stichting bestaat uit afgevaardigden van de supporters, het NAC Museum, de jeugdopleiding en oud NAC en waakt over de clubcultuur. Als zij hun veto stellen tegen een verkoop moeten ze binnen de zes weken een alternatieve koper aandragen. Het plan Vrolijk wordt uiteindelijk afgevoerd door de RvC, omdat er 'alternatieve voorstellen' zijn.

Negatieve reacties

Op 23 maart komt volgend statement op de site van NAC: 'Met City Football Group, die reeds een langdurige samenwerking heeft met NAC, is deze week overeenstemming bereikt onder het voorbehoud van goedkeuring door de RvC, Stichting NOAD, de KNVB en de gemeente Breda. Daarmee gaat het verkoopproces de laatste fase in en gaan de aandeelhouders en City Football Group ervan uit dat op korte termijn met de voorbereiding op het nieuwe seizoen kan worden gestart.'

City Football Group is het bedrijf achter Manchester City, bezit al tien clubs en zijn grootaandeelhouder is een sjeik uit de Verenigde Arabische Emiraten. De Raad van Commissarissen en de stichting NOAD moeten nog akkoord gaan, maar op sociale media regent het negatieve reacties. Fans zijn bang dat hun identiteit te grabbel gegooid zal worden en dat de club een speeltje wordt van een sjeik uit een dubieus land zonder voetbaltraditie. Ook het nadrukkelijke winstoogmerk wordt gehekeld.

De op handen zijnde overname door de City Group. Dit mag niet gebeuren! Stichting NOAD, red onze club! pic.twitter.com/uppbhCua3A

-- Breda Loco's (@BredaLocos) March 23, 2022

Doorheen de stad verschijnen spandoeken tegen de overname en verschillende supporters hangen hun vlag halfstok.

Niet overtuigd

CFG reageert verrast op de tegenkanting en wil in gesprek gaan met een deel van de supporters. Leden van enkele supportersgroepen krijgen dezelfde presentatie als de RvC en NOAD, maar daarmee overtuigt City Football Group hen niet.

Na het gesprek gisterenmiddag samen met verschillende geledingen en CFG is er geen reden onze mening aan te passen. We hebben geen antwoorden omtrent belangrijke onderwerpen als financiën en concrete uitgewerkte plannen.#NACpraat -- Clubraad NAC (@ClubraadNAC) March 27, 2022

De supporters besluiten daarom naar het buitenland te trekken. In het weekend verschijnen spandoeken bij het stadion van Manchester City, Troyes en Lommel.

Zoals bij Lommel

Voor de fans staat CFG haaks op de waarden van hun ploeg, maar Wim van Aalst, de grootste aandeelhouder, blijkt dat anders te zien als zijn brief naar de kleinere aandeelhouders uitlekt.

De supportersgeledingen dwingen City ook om hun presentatie publiek te maken, dus komt er een document online waarin er een inkijk in de plannen wordt gegeven. Daarin gaat het over zes principes:

1. Voortbouwen op de geschiedenis en tradities van NAC Breda

2. Een stabiele club in de Eredivisie, met een top jeugdopleiding

3. Positief, aanvallend voetbal spelen

4. Gebruikmaken van de expertise van de City Football Group

5. Het implementeren van een gestructureerde relatie met alle belanghebbenden

6. Ervoor zorgen dat voetbal een positieve impact heeft op de gemeenschap in Breda

Met het plan wordt een van de argumenten van Van Aalst ondermijnd, want hij schrijft dat CFG enkel over voetbal praat, terwijl andere kandidaat-kopers ook in het stadion willen investeren. In het document heeft City Football Group het als onmiddellijke actie over: 'Investering in het stadion. Initiële investeringsmogelijkheden die we al hebben gezien zijn de verbetering van een gastvrij gastenvak, de horecaruimtes in de omlopen en in het hoofdgebouw'.

De supporters zijn maar weinig onder de indruk van de drie pagina's en de plannen komen ergens anders bekend voor. Bij Omroep Brabant vertelt Lommelsuppporter Ronny Geysen het volgende: "In dit document hebben ze gewoon Lommel SK vervangen door NAC Breda. Dat riepen ze hier ook."

Intussen zien de NAC-fans dat de hoop bij Lommel eerder wanhoop geworden is.

Het verhaal van collega @svenclaes over de teloorgang van Lommel SK dat twee jaar geleden is overgenomen door de City Football Group. #NACpraat #NAC pic.twitter.com/8JvOHhPa1i -- Yadran Blanco (@yadranblanco) March 29, 2022

Momenteel lijkt de Stichting NOAD geen goedkeuring te geven en zal het in dat geval met een alternatief moeten komen. Daarvoor zouden vermogende supporters en regionale bedrijven willen samenwerken. En voor de wedstrijd tegen Jong Ajax wordt er opnieuw protest voorbereid.

Door Margit Ghillemyn

