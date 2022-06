Elke dag neemt Sport/Voetbalmagazine een buitenlandse topclub onder de loep. We kijken even terug op het voorbije seizoen en blikken vooruit naar de uitdagingen in de toekomst. Vandaag: FC Barcelona.

Sterke en zwakke punten

Het seizoen 2021/22 zal de geschiedenis ingaan als het eerste zonder Lionel Messi. Zonder zijn jaarlijkse karrenvracht aan goals, zonder zijn aantrekkingskracht voor de media en zonder zijn simpele aanwezigheid op het veld tout court. Want wie FC Barcelona zei, zei Leo Messi. Zonder de focus op de Argentijn zochten de spotlights naar een andere speler die de kar kon trekken, maar die werd vooralsnog niet gevonden.

Pedri, het nieuwe uithangbord van Barça, viel al snel uit met een hamstringblessure die hem tot januari aan de kant hield. Ongetwijfeld het gevolg van een overladen 2020/21, met het EK als loodzwaar dessert. Uiteindelijk kwam de 19-jarige middenvelder dit seizoen nauwelijks aan voetballen toe, want begin april raakte hij opnieuw geblesseerd. Maar in de paar maanden dat hij wel opdraafde, raakte na Ronald Koeman en Luis Enrique ook Xavi overtuigd van zijn potentieel: 'Qua puur talent is hij de beste speler ter wereld.'Ook met de weinige transfers die FC Barcelona door de penibele financiële situatie kon doen, kende het weinig geluk. Sergio Agüero moest met hartproblemen een einde aan zijn carrière maken en Memphis Depay kon zich, ondanks een blitzstart, niet doorzetten. Door blessures en de komst van Pierre-Emerick Aubameyang op het einde van de wintermercato verdween de Nederlandse spits naar het achterplan. Alleen de van Manchester City teruggekeerde jonge verdediger Eric García bleek een meerwaarde.Dan rendeerden de wintertransfers wel beter: een herboren Aubameyang bleek een schot in de roos, winger Ferran Torres liet mooie stats (9 goals en 7 assists) optekenen en de van Wolverhampton gehuurde Adama Traoré zorgde vooral in zijn eerste weken voor wervelende optredens maar deemsterde daarna weg. Dat had ook te maken met de door Xavi uit de vuilnisbak gehaalde Ousmane Dembélé, die plots weer de flitsende winger werd die hij ooit bij Borussia Dortmund geweest was. Ten slotte werd ook oudgediende Dani Alves (39) teruggehaald uit Brazilië als voorlopige oplossing voor de probleempositie van rechtsachter. De rechtsbackpositie is niet de enige waar vers bloed nodig is. Aan de overkant komt er stilaan ook sleet op de 33-jarige Jordi Alba. Alex Baldé is wel een wissel op de toekomst, maar hij lijkt vooralsnog wat te jong en te onstuimig. Op het middenveld was het door blessures een heel seizoen zoeken naar de juiste formule. De enige zekerheid was Sergio Busquets, die als een van de weinige spelers in de selectie zijn niveau een heel jaar kon vasthouden. Maar ook hij is al 33, dus een vervanger mag zich stilaan aanmelden.Ook voorin is Xavi nog op zoek naar een ankerpunt: een spits die een garantie is op doelpunten. De wisselvallige Depay en de gemakzuchtige Aubameyang komen daar niet echt voor in aanmerking. De droomkandidaat is bekend, maar is Lewandowski ook haalbaar? Met Ferran Torres op links en Ousmane Dembélé - als hij blijft - op rechts is de aanvoer vanop de flanken alleszins verzekerd. Vertrekt Dembélé alsnog, dan heeft Barça ook nog de 19-jarige Ansu Fati achter de hand. Ook hij heeft er een door blessures geteisterd seizoen op zitten. Er waren echter ook lichtpunten afgelopen seizoen. De 17-jarige Gavi brak door op het middenveld en schopte het zelfs meteen tot Spaans international. Centraal achterin bleek de 23-jarige Uruguayaan Ronald Araújo een revelatie. En er kloppen nog een aantal talenten op de poort van de eerste ploeg, zoals Pablo Torre, die al 'de nieuwe Pedri' genoemd wordt. Samenvattend: het probleem van FC Barcelona is dat de oudere spelers, zoals Gerard Piqué, Alba en Busquets, stilaan té oud worden en dat de jongere spelers, zoals Pedri, Gavi en Fati, nog té jong zijn om de ploeg te dragen.De aanstelling van Xavi (42) begin november vorig jaar in plaats van de ontslagen Ronald Koeman betekende de terugkeer van een kind van het huis. Intern bij Barça is men het erover eens dat de oud-middenvelder erin slaagde om weer beter voetbal te brengen en dat hij het team in La Liga naar het maximaal haalbare bracht: de tweede plaats achter een ongenaakbaar Real Madrid. Europees stelde Xavi wél teleur. Voor het eerst sinds 2003 overleefde Barça de poulefase van de Champions League niet. Daar had ook voorganger Ronald Koeman schuld aan. Maar het nieuwe doel, winst in de Europa League, werd niet gehaald. In de kwartfinale botsten Xavi en co op de latere winnaar Eintracht Frankfurt. Ook in de Copa del Rey moest Barça in januari al zijn meerdere erkennen in Athlétic Bilbao. In dezelfde maand werden de blaugrana uitgeschakeld in de halve finale van de Spaanse supercup door Real Madrid. Op die manier sloot Xavi zijn eerste seizoen als T1 van FC Barcelona af zonder prijs. In juli wordt hij 34, maar dat is hem niet aan te zien. De man die de kapiteinsband overnam van Lionel Messi, blonk het afgelopen seizoen uit in regelmaat. Spectaculair is niet het woord dat je met Busquets associeert, maar dat maakt er zijn verdienste niet minder om. Dat we het hier over hem hebben, betekent ook dat de mannen die het spektakel moesten verzorgen, dat te weinig deden. Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé, Gavi, Ferran Torres... Allemaal kenden ze bevlogen periodes maar die hadden één ding gemeen: een lang leven waren ze niet beschoren. Vandaar de keuze voor de wat grijze, maar steevast presente aanvoerder. 400 miljoen euro. Dat bedrag hoopt Barcelona de komende weken bij elkaar te krijgen om het seizoen niet in de rode cijfers af te sluiten. Dat geld moet voornamelijk komen van de tv-rechten, shirtreclame en de verkoop van spelers. Staan in het uitstalraam: Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Martin Braithwaite, Miralem Pjanic... Vooral op Frenkie de Jong wordt gerekend om de kassa te doen rinkelen, maar de Nederlandse middenvelder verklaarde al dat hij het liefst gewoon bij Barça blijft, hoewel Manchester United de onderhandelingen over een transfer heeft opgestart. Eens de balans op orde is, heeft de club toestemming om weer spelers aan te trekken. Dat kan nog even duren. Intussen heeft Barça wel al een akkoord met twee transfervrije spelers: verdediger Andreas Christensen (26, Chelsea) en middenvelder Franck Kessié (25, AC Milan). Daarnaast zou de technische staf nog aandringen op zeven versterkingen. De meest besproken is ongetwijfeld die van Robert Lewandowski. Die verklaarde al dat zijn tijd bij Bayern München er wat hem betreft op zit, maar de witte rook vanuit Barcelona is, zoals hierboven beschreven, nog niet voor meteen.