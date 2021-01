De financiële situatie van Barça is zo penibel dat er geen eurocent meer kan worden uitgegeven.

In de finale van de Spaanse supercup tegen Athletic Bilbao werd het nog maar eens duidelijk: de verdediging van FC Barcelona kan wel wat versterking gebruiken.Na de met 2-3 verloren wedstrijd klaagde Antoine Griezmann, auteur van de twee Barçagoals: 'Ik denk dat we bij de tegengoals slecht verdedigd hebben. Het zijn details, maar ze zijn heel belangrijk om een wedstrijd te winnen.'Het klopt dat FC Barcelona centraal achterin een probleem heeft. Gerard Piqué zal ten vroegste terug zijn voor de Champions Leaguewedstrijd tegen PSG, de vaak met kwaaltjes kampende Samuel Umtiti acteert te wisselvallig en Clément Lenglet is momenteel niet in zijn beste vorm. De laatste weken vormt Lenglet een duo met de 21-jarige Uruguayaan Ronald Araújo, die het zeker niet onaardig doet. Volgens de Spaanse media had Barça daarom zijn oog laten vallen op verloren zoon Eric García, een van de vele toptalenten die La Masía de rug toekeerde bij gebrek aan perspectieven in de eerste ploeg. De nu 20-jarige centrale verdediger tekende in 2017 een contract bij het Manchester City van Pep Guardiola. Daar kwam hij dit en vorig seizoen met mondjesmaat aan de bak.Maar van een transfer deze winter is absoluut geen sprake. Kandidaat-voorzitter Joan Laporta maakte dat nieuws bekend nadat er overleg was geweest met het voorlopige clubbestuur over een nieuwe datum voor de presidentsverkiezingen. Die waren eerst gepland voor zondag 24 januari, maar zijn nu uitgesteld tot zondag 7 maart. Reden: het coronavirus.Laporta verwoordde het als volgt op Catalunya Radio: 'Ze hebben ons gezegd dat er geen geld is.' Ronald Koeman moet deze maand dus geen versterkingen verwachten. Laporta zei ook nog: 'Dat de verkiezingen uitgesteld moeten worden, is zeer nadelig voor FC Barcelona.' Hij werd daarin bijgetreden door interim-voorzitter Carles Tusquets: 'Elke dag die voorbijgaat, wordt de schuld groter.'Onlangs raakte bekend dat het tekort al opgelopen was tot 488 miljoen euro, een molensteen rond de nek van de man die straks de nieuwe voorzitter wordt. In de Spaanse media gaan zelfs geruchten dat de werkelijke situatie nog erger is dan wat men vertelt. Vandaar ook dat er vanuit de club zelf aangedrongen werd om de verkiezingen nu zondag tóch te laten doorgaan, maar de Generalitat - de Catalaanse regering - hield het been stijf. De 110.000 socios moeten hun stem immers lijfelijk gaan uitbrengen in de kiesbureaus (elektronisch stemmen is niet toegestaan) en dat vonden de overheidsinstanties op dit moment onverantwoord, ongeacht de voorzorgsmaatregelen die de club getroffen had om alles coronaproof te laten verlopen.