Het avontuur van de Nederlander Ronald Koeman als trainer van FC Barcelona is voorbij. Het bestuur van de Spaanse topclub heeft de samenwerking met de 58-jarige coach beëindigd, melde Catalanen donderdag kort na middernacht.

Enkele uren eerder slaagde Barcelona er opnieuw niet in te winnen in de competitie. Tegen Rayo Vallecano werd het 1-0.

Afgelopen zondag verloor Barcelona in het eigen stadion Camp Nou van aartsrivaal Real Madrid (1-2).

Met 15 punten uit tien duels staat Barça momenteel op een teleurstellende negende plek.

Barcelona-voorzitter Joan Laporta bracht Koeman op de hoogte van het ontslag, klinkt het. Donderdag zal hij nog afscheid kunnen nemen van de club.

Enkele uren eerder slaagde Barcelona er opnieuw niet in te winnen in de competitie. Tegen Rayo Vallecano werd het 1-0. Afgelopen zondag verloor Barcelona in het eigen stadion Camp Nou van aartsrivaal Real Madrid (1-2). Met 15 punten uit tien duels staat Barça momenteel op een teleurstellende negende plek. Barcelona-voorzitter Joan Laporta bracht Koeman op de hoogte van het ontslag, klinkt het. Donderdag zal hij nog afscheid kunnen nemen van de club.