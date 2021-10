Het avontuur van Ronald Koeman als trainer van FC Barcelona is voorbij. Het bestuur van de Spaanse topclub heeft de samenwerking met de 58-jarige Nederlander in de nacht van woensdag op donderdag beëindigd. Dat gebeurde enkele uren na de nederlaag in Madrid tegen Rayo Vallecano (1-0). Barcelona B-coach Sergi Barjuan neemt voorlopig de taken Koeman over. Onder anderen oud-speler Xavi, Erik Ten Hag en Roberto Martinez worden genoemd als mogelijke opvolgers voor de langere termijn.

Afgelopen zondag verloor Barcelona in eigen stadion nog van aartsrivaal Real Madrid (1-2). Met 15 punten uit tien duels staat Barça momenteel op een teleurstellende negende plek. In de Champions League startte de ploeg van Koeman dit seizoen dramatisch met ruime nederlagen tegen Bayern München (0-3) en Benfica (3-0). Daardoor stond zijn positie eerder al stevig ter discussie, ook door een nederlaag bij Atlético Madrid (2-0). Barcelona kende nog even een opleving, met onder meer overwinningen tegen Valencia (3-1) en Dinamo Kiev (1-0).

Na de verliespartijen tegen Real Madrid en Rayo Vallecano besloot de clubleiding toch afscheid van hem te nemen. Barcelona maakte het vertrek van Koeman in een kort bericht op de website bekend. 'De voorzitter van de club, Joan Laporta, heeft hem geïnformeerd na de nederlaag tegen Rayo Vallecano. Ronald Koeman neemt donderdag afscheid van de ploeg. FC Barcelona wil hem bedanken voor zijn bewezen diensten en wenst hem succes in zijn carrière.'

Koeman hield zich na de wedstrijd in Madrid nog op de vlakte toen hem naar zijn toekomst bij Barcelona werd gevraagd. 'Ik weet niet of mijn positie in gevaar is', sprak hij diplomatiek. 'De nederlaag is niet het gevolg van onze houding of ons spel. Het niveau van het team is gedaald, maar we zijn zeer effectieve spelers kwijtgeraakt.'

Na het verlies in de topper tegen Real Madrid werd de auto van Koeman, met daarin ook zijn vrouw, bij het wegrijden uit het stadion belaagd door tientallen opgewonden fans. De oud-bondscoach van Nederland zei daarna dat het om personen ging zonder normen en waarden. 'We moeten ze niet te veel aandacht geven. Ik weet niet of je het kunt oplossen. Volgens mij is het een sociaal probleem. Het zijn mensen die niet goed zijn opgevoed.'

Barcelona omschreef het gedrag van de fans zondagavond al als 'gewelddadig en minachtend'.

Koeman stapte op als bondscoach van Nederland toen hij in augustus 2020 een aanbod kreeg van FC Barcelona. Daarmee ging een langgekoesterde wens van hem in vervulling. Koeman voetbalde van 1989 tot en met 1995 voor de club die dankzij zijn doelpunt in de finale tegen Sampdoria in 1992 voor het eerst de Europa Cup 1, de voorganger van de Champions League, veroverde. Hij was sinds februari 2018 bondscoach van Oranje.

In zijn eerste seizoen als trainer van zijn 'grote liefde' won Koeman nog de Copa del Rey. Daarna vertrok sterspeler Lionel Messi naar Paris Saint-Germain omdat het noodlijdende Barcelona zijn salaris niet meer kon betalen. Nu gaat ook Koeman van de loonlijst af. Wat er met zijn technische staf - met onder anderen assistent-trainer Alfred Schreuder - gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Het contract van Koeman in Barcelona liep tot medio 2022 door.

Sergi Barjuan neemt ad interim over van Koeman

Barça heeft donderdag bevestigd dat Sergi Barjuan, de huidige coach van Barcelona B, op interimbasis de taken van de ontslagen Ronald Koeman overneemt. Sergi, een oud-speler van de Catalanen, wordt vanmiddag voorgesteld aan de spelersgroep en zal nadien zijn eerste training leiden.

Barcelona benadrukte in een bericht op haar website dat de interimperiode van Sergi stopt zodra de club een nieuwe coach heeft gevonden.

Xavi is favoriet om Koeman op te volgen, ook Ten Hag en Roberto Martinez worden genoemd

Clubicoon Xavi Hernández is volgens Spaanse media de favoriet om de ontslagen Ronald Koeman op te volgen als hoofdtrainer van FC Barcelona. De 41-jarige Xavi, die vrijwel zijn hele carrière voor de Spaanse topclub voetbalde, werkt sinds 2019 als trainer in Qatar bij Al Sadd. Ajax-trainer Erik ten Hag wordt ook genoemd als kandidaat, net als Roberto Martinez, de bondscoach van de Rode Duivels.

Xavi was de laatste jaren al vaker in beeld als hoofdtrainer van Barcelona. De Catalaan, die met 'zijn' club 25 prijzen pakte waaronder vier keer de Champions League, gaf echter telkens aan niet tussentijds te willen instappen. Dit keer lijkt hij wel wat te voelen voor een overstap naar Barcelona. 'Ik weet niet waar mijn toekomst me zal brengen, maar ik sta overal voor open', zei hij onlangs. Xavi verlengde weliswaar in mei zijn contract bij Al Sadd tot en met 2023, maar volgens Spaanse media is hij al enkele weken in gesprek met de clubleiding van Barcelona.

Naast Ten Hag, die in april zijn contract bij Ajax met een jaar verlengde tot de zomer van 2023, worden onder meer Roberto Martinez en de Argentijn Marcelo Gallardo (River Plate) genoemd als kandidaten. Martinez heeft bij de Belgische bond nog een contract tot na het WK van volgend jaar in Qatar.

Ook Joachim Löw, oud-bondscoach van Duitsland, en de Italiaan Antonio Conte zouden Koeman kunnen opvolgen.

