De Spaanse kampioen FC Barcelona heeft z'n Nederlandse oud-speler Patrick Kluivert benoemd tot hoofd van de jeugdopleiding. Dat meldt Voetbal International. Kluivert werd onlangs samen met landgenoot Clarence Seedorf aan de kant geschoven als bondschoach van Kameroen.

Kluivert glunderde van trots na het ondertekenen van een tweejarig contract bij de blaugrana. Zelf speelde hij zes jaar lang (1998-2004) voor de Spaanse topclub, en keert nu terug in een topfunctie. De spits zal aan het hoofd staan van het wereldbekende opleidingscentrum La Masía.

In principe ging Patrick Kluivert stelselmatig proberen een trainerscarrière op te bouwen, maar die droom stopt hij normaliter voor twee jaar in de koelkast. 'Ik ben gevormd binnen de Ajax-opleiding en die lijkt heel veel op die van La Masía. Ik denk dat ik een grote bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van jonge spelers', zegt de vader van Justin en Shane. Die eerste voetbalt momenteel bij AS Roma, terwijl die laatste ook in Barcelona vertoeft.

In het verleden werkte Kluivert als trainer bij Jong FC Twente, als assistent van Louis van Gaal bij de nationale ploeg en als bondscoach van Curaçao. Tussen 2016 en 2017 fungeerde hij ook als technisch directeur van PSG.