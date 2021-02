Steve Van Herpe, die de Spaanse competitie volgt voor Sport/Voetbalmagazine, vindt dat FC Barcelona dringend moet breken met het verleden.

Er is een theorie in het voetbal die zegt dat je een ploeg moet laten sterven op het veld. Een coach als Vicente del Bosque geloofde daarin. Daarom trok hij naar het WK 2014 met dezelfde spelers die hem in 2010 en 2012 de wereld- en de Europese titel hadden bezorgd.

Del Bosque wilde niet van verjonging weten, hij hield vast aan de usual suspects. In Brazilië verloor La Roja zijn eerste poulewedstrijd meteen met 1-5 van Nederland. Een hele generatie spelers stierf toen op het gras van de Arena Fonte Nova in Salvador. Iker Casillas, Xavi, Xabi Alonso, David Silva,...

Del Bosque gooide na het toernooi de handdoek in de ring en met Julen Lopetegui werd niet toevallig de voormalige coach van de nationale jeugdelftallen aangesteld.

'Bij Barcelona wordt het stilaan tijd voor een complete tabula rasa. De emmer der vernederingen is vol.'

FC Barcelona is al een paar keer gestorven op het veld. Er was onder meer de 3-0 op AS Roma (2018), de 4-0 op Liverpool (2019), de 2-8 tegen Bayern München (2020) en nu de 1-4 tegen PSG.

Na die wedstrijden veranderde er telkens... niets. De as van de ploeg is nog steeds dezelfde als die van het team dat in 2015 de Champions League won: Ter Stegen - Piqué - Busquets - Messi.

Niemand durft aan de monumenten te raken. Iedereen weet dat de beste positie van Frenkie de Jong die van Busquets is en toch wordt er een oplossing uitgedokterd waardoor de 32-jarige Spanjaard kan blijven staan. Iedereen weet dat Antoine Griezmann eigenlijk geen flankspeler is, maar hij moet wegblijven uit het centrum omdat dat de speeltuin is van ene Lionel Messi.

FC Barcelona klampt zich krampachtig vast aan het verleden dat de club zoveel glorie opleverde. Dat is een normale reflex, maar het wordt stilaan tijd voor een complete tabula rasa. De emmer der vernederingen is vol.

'Niemand durft aan de monumenten te raken.'

De kracht van FC Barcelona is nog steeds zijn cantera, de jeugdopleiding. Hoeveel beloftevolle jongens zijn er de laatste jaren niet uitgezwermd omdat ze geen uitzicht hadden op een kans bij de eerste ploeg? De enige mogelijkheid voor Barça, ook gezien de financiële situatie van de club, is een back to basics.

Want talent ís er: Riqui Puig, Ansu Fati, Pedri, Francisco Trincão, Óscar Mingueza,... Inzetten op de jeugd brengt waarschijnlijk met zich mee dat de eerstkomende jaren de trofeeënkast niet gespijsd zal worden, maar het werpt mogelijk op lange termijn zijn vruchten af.

Een reset zal er straks, na de voorzittersverkiezingen op 7 maart, sowieso komen. Alleen is de gedoodverfde favoriet een figuur uit het verleden: Joan Laporta. Diens eerste uitspraak nadat hij zich outte als kandidaat-voorzitter, was dat hij Pep Guardiola ging terughalen. Hij zegt er ook alles aan te zullen doen om Messi te overtuigen om te blijven.

Het is net die hang naar vroeger die de club de laatste jaren zoveel schade heeft toegebracht. Een breuk met het verleden dringt zich op, het is tijd voor een nieuw project. Beter vandaag dan morgen.

