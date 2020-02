Barça vond zogezegd niet 'het juiste profiel', maar achter de schermen liep er nogal wat mis.

Vorige week leek het zo goed als vast te staan: Rodrigo, de spits van Valencia en Spaans international, zou naar FC Barcelona komen. De constructie die daarbij opgezet werd, grensde wel aan het ongelooflijke. In eerste instantie had supermakelaar Jorge Mendes een plannetje uitgedokterd: Barça moest Bruno Fernandes van Sporting Lissabon kopen, die dan op zijn beurt uitgeleend zou worden aan V...

Vorige week leek het zo goed als vast te staan: Rodrigo, de spits van Valencia en Spaans international, zou naar FC Barcelona komen. De constructie die daarbij opgezet werd, grensde wel aan het ongelooflijke. In eerste instantie had supermakelaar Jorge Mendes een plannetje uitgedokterd: Barça moest Bruno Fernandes van Sporting Lissabon kopen, die dan op zijn beurt uitgeleend zou worden aan Valencia in ruil voor Rodrigo. Maar de 25-jarige Portugese middenvelder vertrok uiteindelijk naar Manchester United voor 55 miljoen euro, plus nog 25 miljoen euro aan premies. Het vermoeden bestaat nu dat Mendes FC Barcelona gebruikt heeft om de prijs van Fernandes op te drijven. Vervolgens stelde voorzitter Josep Bartomeu aan Valencia voor om Rodrigo te huren tot het einde van het seizoen in ruil voor enkele jongens uit het opleidingscentrum van Barça ( Abel Ruiz, Moussa Wague,...). Valencia had daar geen oren naar: het wil 60 miljoen euro voor zijn spits. Een half seizoen huren kon wel voor Peter Lim, de eigenaar van Valencia, maar dan op voorwaarde dat Barça in juli Rodrigo kocht. Voor de Catalanen was dat dan weer geen optie: het wilde alleen maar een voorlopige stand-in voor de geblesseerde Luis Suárez. En liefst een goeie, geen Kevin-Prince Boateng, de nu 32-jarige aanvaller die Barça één jaar geleden huurde van Sassuolo en die vorig seizoen slechts 240 minuten op het veld stond. Intussen ontstaat de indruk dat Bartomeu in het transferbeleid steeds meer cavalier seul speelt, net zoals bij het ontslag van Ernesto Valverde en het aanstellen van Quique Sétien. Die laatste zei over de spitsenkwestie dat hij er heel graag een speler bij zou hebben, maar dat het geen must was. In de bekeroverwinning tegen Leganés (5-0) zette hij Antoine Griezmann op de 9. Op training probeerde hij ook al de Albanees Rey Manaj uit, de 22-jarige spits van Barcelona B. 'Ik groeide op in een volksbuurt, ik leerde om te tevreden te zijn met wat ik heb', concludeerde Setién.