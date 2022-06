FC Barcelona overweegt juridische stappen tegen AS Roma. De Italianen maakten bekend dat ze toch niet zullen deelnemen aan de jaarlijkse strijd om de Trofeu Joan Gamper, de traditionele openingswedstrijd van het seizoen van FC Barcelona. De Catalanen zijn niet te spreken over die beslissing en hebben hun juridische team op de zaak gezet.

De wedstrijd stond gepland op 6 augustus, maar volgens de Italiaanse club past ze niet in de seizoensvoorbereiding. Eerder had ze wel de goedkeuring gegeven te spelen. 'Dit besluit is genomen om onze hoofddoelstelling van een zo goed mogelijke voorbereiding te kunnen garanderen. We zullen de voorbereiding op het seizoen dichterbij huis treffen', meldt AS Roma. Zowel de mannen- als vrouwenploegen zouden elkaar treffen in Barcelona.

Volgens de Spaanse ploeg heeft AS Roma 'eenzijdig en zonder opgave van een reden' besloten om het door beide partijen ondertekende contract te beëindigen. 'De juridische afdeling van de club bestudeert mogelijke stappen tegen de Italiaanse club om de schade te claimen die de onverwachte en niet-gerechtvaardigde beslissing kan veroorzaken voor Barcelona en zijn fans', meldt de Spaanse club in een statement.

FC Barcelona zoekt ondertussen naar een nieuwe tegenstander voor de wedstrijd.

