De rentree van Arjen Robben bracht al heel wat teweeg bij FC Groningen.

KPMG Football Benchmark stuurde onlangs een tweetje de wereld in waarin het de vijf snelst groeiende clubs op sociale media in de maand juni bekendmaakte. Met stip op één: FC Groningen.

#arjenrobben has announced to return to Dutch side @fcgroningen, the club he started his career with, in an effort to help them recover from #COVID__19 impacts. The transfer has boosted the club to the top of our monthly ranking that lists clubs by the %growth in followers on SM. pic.twitter.com/Lk7YxKOBL1 — KPMG Football Benchmark (@Football_BM) July 3, 2020

De Nederlandse eersteklasser mocht een spectaculaire stijging van 14,1 procent noteren. Met name op Instagram (plus 31,8 procent) en op Facebook (plus 14,8 procent) explodeerde het aantal volgers. Op Twitter bleef de stijging beperkt tot 1,7 procent.

Dat heeft het uiteraard te danken aan de rentree van Arjen Robben, die op zaterdag 27 juni wereldkundig maakte dat hij terug bij de club gaat voetballen waar het voor hem allemaal begon.

Abonnementen en shirts

Meteen na de aankondiging van de terugkeer van Robben volgde er een stormloop op de abonnementen in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Dat zorgde zelfs even voor technische problemen, maar die zijn intussen alweer achter de rug.

Er wordt hard aan gewerkt! We hopen op begrip. 💚#laatonsweereensjuichen pic.twitter.com/XDN2puLulH — FC Groningen (@fcgroningen) June 27, 2020

Er zijn al ruim 11.000 abonnementen verkocht en dat zijn er nu al meer dan vorig seizoen. En dat terwijl nog onzeker is hoeveel mensen er in de eerste seizoenshelft überhaupt op de tribunes mogen zitten.

Ook shirts met daarop het nummer 10 en de naam van de vedette gaan als zoete broodjes over de toonbank. De meeste maten zijn al bijna uitverkocht.

'Het is een gekkenhuis', zegt Tim van der Molen, hoofd merchandising bij FC Groningen aan NOS Sport. 'We hebben nu al aantallen verkocht waar we normaal gesproken een jaar mee voort kunnen. Nu is de voorraad er al in drie dagen doorheen gegaan.'

Contract voor één jaar

Arjen Robben begon aan zijn profvoetbalcarrière in 2000 bij FC Groningen. Twee jaar later maakte hij de overstap naar PSV. Daarna speelde hij achtereenvolgens voor Chelsea, Real Madrid en Bayern München. Met Der Rekordmeister won hij onder meer acht keer de landstitel en vijf keer de beker. Drie keer speelde hij de finale van de Champions League.

Zijn hoogtepunt was ongetwijfeld het doelpunt in de 89e minuut waarmee hij in 2013 Bayern de zege bezorgde in de finale tegen Borussia Dortmund. Vorig jaar zette hij een punt achter zijn carrière.

Robben heeft nu een contract getekend voor één jaar bij FC Groningen. Op de vraag waarom hij terugkeert had Robben een duidelijk antwoord: clubliefde. 'Dit zou ik niet bij een andere club hebben gedaan en ik hoop er zelf ook nog wat plezier aan te beleven.' De club beleeft er alleszins nu al veel plezier aan...

