FC Keulen betreurt dat Birger Verstraete in een interview met VTM Nieuws een verkeerd beeld heeft geschetst van de geldende maatregelen bij de club tegen het coronavirus.

Donderdag testten twee spelers en een kinesist van FC Keulen positief op het coronavirus. In het interview van zaterdag met VTM Nieuws zei Verstraete dat het sowieso het plan was om verder te trainen in het geval van een positieve test. Dat klopt volgens de Bundesliga-club niet. 'In overeenstemming met het medisch concept van de Duitse voetballiga (DFL) zullen alleen spelers die twee keer na elkaar een negatieve test hebben afgelegd bij FC Keulen trainen en spelen', zo klinkt het. 'Daarom zullen alle spelers hertest worden vooraleer de training maandag hervat wordt.'

Verder benadrukt FC Keulen nogmaals dat het de beslissing van de bevoegde gezondheidsexperts is geweest om slechts de drie besmette personen in quarantaine te plaatsen.

Verstraete verklaart in het persbericht dat hij in het interview zijn bezorgdheid uitte om zijn vriendin, die hartpatiënte is. 'Ik heb mezelf hier en daar verkeerd uitgedrukt, en daarvoor wil ik me verontschuldigen. In plaats vanuit emotie een interview te geven, had ik onze dokter moeten contacteren en dan zouden mijn vragen beantwoord zijn. Het was niet mijn bedoeling de verantwoordelijke autoriteiten of FC Keulen iets kwalijk te nemen. Ik voel me goed bij FC Keulen. Ik ga me maximaal blijven inzetten op training en ik wil het seizoen volmaken in Keulen. Mijn vriendin, die tot een risicogroep behoort omwille van een eerdere hartziekte, zal naar België terugkeren en daar voorlopig blijven.'

Alle Bundesliga-clubs trainen momenteel in kleine groepjes, met respect voor de maatregelen rond social distancing. De Bundesliga ligt stil sinds medio maart. De Duitse profliga (DFL) en de clubs hopen het huidige seizoen nog af te maken tegen 30 juni, afhankelijk van groen licht van de overheid. Bondskanselier Angela Merkel en de minister-presidenten van de zestien deelstaten buigen zich komende woensdag over de kwestie.

