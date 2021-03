FC Köln heeft met de Duitse overheid een staatsobligatie van 20 miljoen euro afgesloten, goed voor een lening over zes jaar. Door de coronacrisis beleeft de club van Sebastiaan Bornauw financieel zware tijden.

De financieel directeur van Keulen, Alexander Wehrle, bevestigde woensdag een bericht uit de krant Handelsblatt dat de club de eerste twee jaar alleen intrest moet betalen en in de vier volgende telkens vijf miljoen euro.

'We hebben dit pas laat besloten omdat we het op eigen kracht wilden proberen. Maar er was geen alternatief voor deze club, geleid door zijn leden, gezien het omzetverlies van 63 miljoen euro', zei Wehrle.

Keulen maakte woensdag een omzet van 122,5 miljoen euro bekend en een verlies na belastingen van 23,8 miljoen euro voor het seizoen 2019-2020. Voor de periode tussen maart 2020 en het einde van het seizoen wordt het inkomstenverlies toegeschreven aan de coronapandemie op 13 miljoen euro geraamd.

Volgens Wehrle zullen de cijfers binnenkort nog roder kleuren. Hij verwacht een omzetverlies van 50 miljoen euro voor dit seizoen, dat bijna volledig achter gesloten deuren wordt afgewerkt.

