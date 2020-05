De 24-jarige ex-speler van KAA Gent moet een van de steunpilaren van de Franse eersteklasser worden.

Het prijskaartje van twintig miljoen euro dat Michel Louwagie ooit aan Moses Simon hing, kon de Nigeriaanse flankaanvaller nooit waarmaken. De kwieke speler, die in januari 2015 door KAA Gent voor 650.000 euro werd losgeweekt bij het Slovaakse AS Trencín, verkaste in augustus 2018 naar de Primera División.

Maar bij UD Levante kon hij nooit echt doorzetten: in 19 wedstrijden of 779 speelminuten maakte hij amper 1 goal.

De reddingsboei kwam vanuit de Ligue 1, want na de verhuur van Anthony Limbombe (richting Standard) was het FC Nantes dat in augustus een uitleenbeurt afdwong met koopoptie. Een geslaagde gok, want Simon hervond er zijn wendbaarheid en dribbels.

Onder de hoede van coach Christian Gourcuff ontpopte de Nigeriaanse snelheidstrein zich tot de kwelduivel van elke rechtsback in de Franse competitie. Met 9 treffers in 30 duels (over alle competities heen) voor les Canaris pakte hij uit met een geslaagd rapport.

Voor de clubleiding was het lichten van zijn definitieve aanwervingsclausule dan ook een prioriteit. 'Al in december was het duidelijk dat we Moses wilden behouden', verklaarde Gourcuff op 15 mei in het tv-programma Téléfoot. 'Hij is een speler met een interessant profiel en was dé revelatie afgelopen seizoen.'

UD Levante incasseert zijn geïnvesteerde 5 miljoen euro, Simon krijgt van (de omstreden) voorzitter Waldemar Kita een vierjarige overeenkomst. Althans, dat achterhaalde de krant Ouest-France. In L'Equipe liet de goede vriend van makelaar Mogi Bayat al weten dat Moses Simon 'een uitstekende prof is met een goede mentaliteit'.

Emond en Coulibaly

Moses Simon moet voor FC Nantes één van de steunpilaren worden om volgend seizoen beter te doen dan de gedeelde twaalfde plaats dit seizoen. Daarvoor wordt ook gerekend op aanvaller Renaud Emond (28), die in januari dit jaar voor 4 miljoen euro - en tot 2022 - werd overgenomen van Standard. In de zes partijen die hij afwerkte, scoorde hij niet, maar hij liet wel een goede indruk op de technische staf.

Gevolg is dat de Malinese reus Kalifa Coulibaly (28, ex-Charleroi en KAA Gent) bij een goed bod weg mag, ondanks een verbintenis tot 2022. Hij kwam in augustus 2017 voor 4,5 miljoen euro over van de Ghelamco Arena, maar had te vaak last van zijn adductoren om zich echt door te zetten.

In het seizoen 2018/19 eindigde hij met 8 doelpunten in 32 duels, de afgelopen maanden bleef zijn teller steken op 4 goals in 21 wedstrijden.

