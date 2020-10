Het werd een meer dan uitzonderlijk jaar voor Porto, dat gouden seizoen van 2003/04. De Portugezen, onder leiding van José Mourinho, wonnen zowel de nationale titel als de Champions League. Maar hoe verging het de spelers daarna nog?

De succesploeg van Mourinho werd grotendeels leeggeplukt in de twee jaren na de Champions Leaguewinst. In de zomer van hetzelfde jaar volgden Ricardo Carvalho en Paulo Ferreira trainer José Mourinho naar het Engelse Chelsea, maar ook Pedro Mendes (Tottenham), Deco (Barcelona), Dmitri Alenitsjev (Spartak Moskou) en Sergio Conceiçao (Standard) zochten andere oorden op. Een jaar later kwam Dinamo Moskou shoppen in Portugal en strikte Nuno Espirito Santo, Costinha, Maniche en Derlei. Nuno Valente trok dan weer naar Everton en Jorge Costa ging Conceiçao achterna richting Standard. In 2006 vertrokken dan de laatste spelers met Benni McCarthy (Blackburn Rovers) en José Bosingwa, die richting de Portugese kolonie in Chelsea ging. Doelman Victor Baia en verdediger Pedro Emanuel bleven trouw aan de club tot ze hun voetbalschoenen aan de hoek hingen in respectievelijk 2007 en 2009.Niet minder dan negen spelers uit die geweldige ploeg werden later coach. De bekendste zijn wellicht Nuno Espirito Santo en Sergio Conceiçao. Die eerste, de doelman van de ploeg nota bene, begin in 2010 aan het roer van Rio Ave en kwam dan via Valencia en Porto uiteindelijk in 2017 bij Wolverhampton terecht, waar hij nog steeds de baas is. De tweede, de levende legende van de Rouches, raakte via Dominique d'Onofrio eerst bij Nantes en werd vervolgens, in 2017, coach van ex-club Porto, waarmee hij vorig jaar de landstitel won. Maar zeker niet iedereen was nog even succesvol in hun volgende carrièrestap. Pedro Emanuel werd eerst nog assistent bij Porto, maar het lukte hem niet om T1 te worden van een grote Europese club. Nu staat hij aan het hoofd van Al-Ain in de Emiraten. Jorge Costa, die meteen na zijn voetbalcarrière coach werd van topclub Braga, trainde nog enkele andere Portugese clubs, maar vertrok dan naar het buitenland richting Roemenië, Cyprus en India. Sinds enkele weken is hij de bondscoach van Equatoriaal Guinea. En ook Costinha raakte aan de bak bij verschillende Portugese clubs, terwijl Dmitri Alenitsjev T1 werd van enkele Russische ploegen, zoals onder meer Spartak Moskou, waar hij ook stopte als speler. Spits Benni McCarthy begon in België aan zijn trainerscarrière. In 1A was hij de assistent van Chris O'Loughlin bij STVV. Daarna trok McCarthy echter terug naar zijn vaderland Zuid-Afrika om Cape Town te coachen. Ricardo Carvalho is de recentste speler van dit Porto die de stap zette naar het trainerschap. Als assistent van André Villas-Boas bij Olympique Marseille bouwt de Portugees nu aan zijn carrière als coach. De coach dan, tot slot, zit ook nog atlijd in het vak. 2004 was zo een beetje de grote doorbraak van misschien wel de grootste Portugese coach aller tijden. José Mourinho trok namelijk in dezelfde zomer nog naar Chelsea om de sterrenploeg van Roman Abramovitsj aan prijzen te helpen. Jaren later belandde hij er zelfs nog eens, maar tussenin coachte hij wel nog Inter Milaan, waar hij nog eens de Champions League mee won in 2010, Real Madrid. Na zijn tweede avontuur in Londen, trok hij nog naar Manchester United vooraleer aan de slag te gaan bij Tottenham, waar hij net aan zijn tweede seizoen begonnen is. Samuel Gothot