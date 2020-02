Vierdeklasser FC Saarbrücken werpt zich dit seizoen op als de sensatie in de Duitse beker. Nadat het in de vorige ronde FC Köln uitschakelde, wacht in de achtste finales tweedeklasser Karlsruher SC.

FC Saarbrücken en SC Verl, die twee vierdeklassers strijden mee om een plek in de kwartfinales van de Duitse beker. Verl neemt het in zijn achtste finale op tegen eersteklasser Union Berlin, Saarbrücken treft vanavond/woensdagavond Karlsruher SC, uit de tweede Bundesliga.

Voor één Belg is Saarbrücken geen onbekende. Gunter Thiebaut, die tegenwoordig als spelersmakelaar de belangen van onder meer Thomas Foket en Hendrik Van Crombrugge behartigt, speelde tussen 2003 en 2006 voor de ploeg uit het zuidwesten van Duitsland. Hij scoorde er 23 doelpunten in 57 wedstrijden.

Meer nog dan Thiebaut was het - op het einde van zijn avontuur daar toch - voornamelijk zijn eega Kathleen, een model, die de aandacht van de media wegkaapte. Zo prijkte ze op de cover van Bild Zeitung en werd ze omschreven als knapste voetballersvrouw uit de Bundesliga.

Nieuwe stunt in de maak?

Dat Saarbrücken niet vies is van een stunt bewees het al in de twee voorgaande rondes. Eerst ging tweedeklasser Regensburg met 3-2 voor de bijl met dank aan een doelpunt in de 93ste minuut. In de ronde daarna werd het FC Köln van Sebastiaan Bornauw en Birger Verstraete met dezelfde uitslag geklopt, weer met een doelpunt in de allerlaatste minuten.

In de achtste finales wacht dus opnieuw een tweedeklasser, bovendien één die in crisis verkeert. Terwijl Saarbrücken aan de leiding van de Regionalliga Südwest staat, doet Karlsruher het met de voorlaatste plaats in de tweede Bundesliga een pak minder goed.

Maandag betaalde coach Aloïs Schwart het gelag voor de mindere prestaties van zijn ploeg. Hij werd ontslagen en vervangen door zijn assistent Christian Eichner. Pikant detail voor de wedstrijd van woensdagavond: Eichner is getrouwd met de zus van Marcus Mann, de sportief directeur van Saarbrücken.

