Ook in Zuid-Korea is de bal terug aan het rollen gegaan, maar de competitie kwam om een heel andere reden in het nieuws.

De K League 1, de Zuid-Koreaanse eerste klasse, was eerder deze maand een van de eerste competities ter wereld om terug wedstrijden te organiseren sinds het uitbreken van de coronapandemie.

Afgelopen weekend deden een aantal sociale mediagebruikers een wel erg opmerkelijke vaststelling. Om de lege tribunes te animeren had FC Seoul her en der poppen geplaatst, maar die leken verdacht veel op sekspoppen, zo vonden heel wat volgers.

Dat de mannequins vrijwel uitsluitend vrouwelijk waren en sommigen shirts aan hadden die wel erg bol stonden, voedde de speculatie dat het om sekspoppen ging.

FC Seoul beweert echter dat het om een misverstand gaat. De club zegt dat de leverancier verzekerd heeft dat de mannequins niet 'voor seksueel gebruik' zijn.

'We zouden onze excuses willen aanbieden aan de fans', zei FC Seoul in een statement op Instagram. 'Het spijt ons heel erg. Het was onze bedoeling om in deze moeilijke tijden eens iets luchtigs te doen. We gaan hard nadenken over wat we moeten doen om iets als dit in de toekomst te vermijden.'

De K League 1, de Zuid-Koreaanse eerste klasse, was eerder deze maand een van de eerste competities ter wereld om terug wedstrijden te organiseren sinds het uitbreken van de coronapandemie. Afgelopen weekend deden een aantal sociale mediagebruikers een wel erg opmerkelijke vaststelling. Om de lege tribunes te animeren had FC Seoul her en der poppen geplaatst, maar die leken verdacht veel op sekspoppen, zo vonden heel wat volgers. Dat de mannequins vrijwel uitsluitend vrouwelijk waren en sommigen shirts aan hadden die wel erg bol stonden, voedde de speculatie dat het om sekspoppen ging.FC Seoul beweert echter dat het om een misverstand gaat. De club zegt dat de leverancier verzekerd heeft dat de mannequins niet 'voor seksueel gebruik' zijn. 'We zouden onze excuses willen aanbieden aan de fans', zei FC Seoul in een statement op Instagram. 'Het spijt ons heel erg. Het was onze bedoeling om in deze moeilijke tijden eens iets luchtigs te doen. We gaan hard nadenken over wat we moeten doen om iets als dit in de toekomst te vermijden.'