FC Sevilla: alles wat u moet weten over de tegenstander van Standard

Tactiek

FC Sevilla heeft er een lastig seizoen opzitten. Na het vertrek van technisch directeur Monchi richting AS Roma was de club vorig jaar een trainerskerkhof: in het najaar van 2017 werd Eduardo Berizzo ontslagen, in het voorjaar zijn opvolger Vincenzo Montella, die nochtans Sevilla naar de kwartfinales van de CL leidde. Negen wedstrijden zonder zege kostten hem de kop, ook omdat stadsgenoot en rivaal Betis de betere bleek in stand en derby. Dat was Betis onlangs alweer, tegen een Sevilla dat nu wordt geleid door Pablo Machín, de architect achter de opgang van het Catalaanse Girona. Machín veranderde de 4-2-3-1 van Montella in een 3-4-2-1, maar moest wel in augustus plots de opvolging van de sterke Nzonzi (vertrokken naar Roma) regelen. Zijn Girona, dat in balverlies terugschakelde naar een 5-2-2-1 bleek moeilijk te ontregelen, zijn Sevilla moet dat nog worden. Vorig jaar was dat het zwakke punt van Sevilla: het was een aanvallende ploeg die verdedigend zeer poreus bleek. De kritiek op Girona was dan weer dat het aanvallend te weinig bracht. Misschien komt voor Machín in Sevilla alles samen.

Smaakmaker: Ever Banega

De Argentijnse international is bezig aan zijn tweede periode in Andalusië. De eerste was zeer succesrijk: Banega, naar het zuiden gehaald door Unai Emery, won er twee keer de Europa League, en bereikte met Sevilla de bekerfinale. Vorig jaar leidde hij Sevilla naar de kwartfinale van de CL én de bekerfinale. Het nummer tien is de man rond wie het allemaal draait.