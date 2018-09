FC Spartak Trnava: alles wat u moet weten over de tegenstander van Anderlecht

Tactiek

De competitiestart van de Slovaakse kampioen ging de mist in met een 8 op 21. Maar bij Spartak Trnava blijven ze liever terugdenken aan de adembenemende sportieve prestaties van de afgelopen maanden. Primeurs kenden ze, met de recente kwalificatie voor de poulefase van de Europa League en de eerste titel in eigen land. In het voormalige Tsjechoslovakije werden ze ook wel vijf keer kampioen, maar de laatste titel dateert al van 1973. De Tsjechische coach Radoslav Latal voetbalde tussen 1994 en 2001 bij Schalke 04, waar hij een ploeggenoot was van Marc Wilmots. Europees pakt hij veelal uit met een 4-5-1. In doel is Chudy de nummer één, terwijl in de vaderlandse competitie vaak Rusov onder de lat staat. Voor hem wordt gekozen voor ervaring met Godal (31) en Toth (31), terwijl Kadlec (rechts) en Conka (links) de flanken bezetten. Het vijfmansmiddenveld speelt heel compact en bestaat meestal uit Gressak, Grendel, Sloboda, Rada en Jirka. Voorin krijgt veteraan Bakos (35) de steun van de nieuwe Iraanse aanvaller Ghorbani.

Smaakmaker: Erik Jirka

Een echt jeugdproduct, want de 20-jarige flankspeler doorliep de volledige opleiding alvorens in 2016 een plaats te krijgen in de eerste ploeg. Na twee seizoenen op hoog niveau, toonde de jeugdinternational vooral zijn kwaliteiten in de Europese kwalificatieronden. Op die manier speelde hij zich in de kijker van RS Belgrado, waar hij in januari gaat voetballen.