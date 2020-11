De Tukkers geven meer speeltijd aan eigen jeugdspelers dan AZ, Feyenoord en Ajax.

Ron Jans, de inmiddels 62-jarige ex-trainer van Standard, stapte in februari van dit jaar op bij het Amerikaanse FC Cincinnati na vermeende racistische uitspraken in het gezelschap van spelers. Afgelopen zomer tekende hij een contract van een jaar bij FC Twente, een club die de laatste jaren veel van zijn glans verloor. Na de titel in 2010, onder de Engelse manager Steve McClaren, en de bekerzege een jaar later via Michel Preud'homme kenden de Tukkers moeilijke seizoenen. In 2018 degradeerde de club zelfs. Een periode vol kommer en kwel.De Bosnische coach Marino Pusic beperkte het verblijf in het vagevuur van de eerste divisie tot één jaar, maar werd daarna ontslagen wegens 'een verschil qua voetbalinhoud'.Vorig seizoen kreeg de Spaans-Uruguyaanse oud-middenvelder Gonzalo García (37) de moeilijke opdracht om FC Twente met een beperkt budget uit de gevarenzone te houden. Hij sprokkelde na 26 speeldagen 27 punten en eindigde daarmee veertiende. Ook hij werd de wacht aangezegd, wat leidde tot de komst van de meer ervaren Jans.Net als Vitesse zijn de Tukkers bezig aan een uitstekende competitiestart. Na acht speeldagen zitten ze met 17 punten bijna aan het aantal (18) dat vorig seizoen werd behaald in de laatste 20 duels. Opmerkelijk voor een club die wordt bestempeld als een vreemdelingenlegioen. Want sinds de titel werden in totaal 77 buitenlanders aangeworven, wat neerkomt op een gemiddelde van zeven per seizoen.Alleen volgde er sinds de komst van Jans een omslag. In het basiselftal van de afgelopen weken zitten er immers vijf profs uit de eigen jeugd: doelman Joël Drommel (23), linkerverdediger Jayden Oosterwolde (19), het teruggekeerde clubicoon Wout Brama (34) en zijn collega-middenvelders Godfried Roemeratoe (21) en Jesse Bosch (20).Tijdens de eerste zeven speeldagen was FC Twente met 44 procent de club die het meest speeltijd gaf aan producten uit de eigen jongerenafdeling. AZ (37), Feyenoord (35) en Ajax (30) volgden.FC Twente lijkt weer klaar voor de Nederlandse subtop, want de basis van eigen jeugd werd aangevuld met drie ex-Ajacieden in de voorhoede. De Braziliaan Danilo centraal, de Tsjech Vaclav Cerny rechts en de Nederlander Queensy Menig links zorgen er voor dat de Tukkers uitgroeiden tot de gevaarlijkste counterploeg in de eredivisie. Bij 17 van de 20 goals was dit trio betrokken als afwerker of assistgever. Maar liefst 13 treffers vielen na omschakelmomenten, waarbij de aanval bestond uit minder dan vijf passen, die volgde na de balverovering. Bij PSV weten ze dus waar ze moeten voor opletten.