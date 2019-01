FC Utrecht vervangt komende zomer Dick Advocaat door John Van den Brom

Het leest misschien vreemd, maar John van den Brom is de langst zittende trainer in de Eredivisie. De Nederlandse oud-international, tussen juli 2012 en april 2014 actief in het Constant Vanden Stockstadion en daarbij goed voor een supercup (na winst tegen Sp. Lokeren) en een titel in 2013, verving in Alkmaar Marco van Basten.

In zijn eerste seizoen legde hij meteen beslag op een verrassende vierde plek, waarmee AZ zich rechtstreeks plaatste voor Europees voetbal. Later volgen nog eens de vierde, de zesde (én verlies tegen Vitesse in de eindstrijd voor de KNVB-beker) en derde plaats. Ook ditmaal verliep de finale van de beker niet naar wens, want Feyenoord toonde zich met 0-3 te sterk.

Maar vorig seizoen werd AZ wel geprezen in de media, als best voetballende en meest aantrekkelijke team in de Eredivisie. Alleen slaagde de ploeg er nooit in te zegevieren tegen de traditionele topclubs. Maar liefst elf van de twaalf ontmoetingen tegenover Ajax, Feyenoord en PSV gingen immers verloren. Daartegenover stond dan wel de doorbraak van jonge talenten en het driemaal plaatsen voor Europees voetbal. Van den Brom werd vanwege zijn verdiensten genomineerd voor de Rinus Michels Award, maar de prijs voor beste coach in de Nederlandse competitie was uiteindelijk weggelegd voor PSV-trainer Phillip Cocu.

Op 10 december gaf Van den Brom dan zelf aan dat hij bezig was aan zijn laatste maanden in Alkmaar. Toen al werd duidelijk dat hij de voornaamste kandidaat was voor de vacature in De Galgenwaard, waar Dick Advocaat (71) sinds september vorig jaar de plak zwaait maar op 10 januari bekendmaakte dat hij niet zou aanblijven. Deze week wordt dan de aanstelling van de nieuwe sportief eindverantwoordelijke bevestigd, want Van den Brom ging akkoord met een overeenkomst voor drie seizoenen. Sterke man en meerderheidsaandeelhouder Frans van Seumeren wil nog steeds aansluiting vinden bij de top van het klassement en bijvoorbeeld nog eens derde eindigen, zoals op het einde van het seizoen 1980/81.

Bij AZ wordt de sportieve stok straks overgenomen door assistent Arne Slot. Van den Brom, eerder trainer van AGOVV, ADO Den Haag en Vitesse, verklaarde op de NOS dat de handtekening binnenkort wordt gezet. 'Het duurt lang, ja. Maar dat komt omdat we allemaal een drukke periode hebben.'

De komende weken probeert hij de vierde plaats veilig te stellen, want na 19 speeldagen telt zijn ploeg 31 punten. Enkel PSV (52), Ajax (47) en Feyenoord (39) doen beter. FC Utrecht staat momenteel zesde met 28 punten.

Om zijn filosofie samen te vatten, gebruikt Van den Brom graag volgende uitspraak: 'Het is pas crisis als je geen kansen meer creëert.'